中国前11月共发生化工事故127起、死亡157人

中国应急管理部日前发布数据信息，今年前11个月中国共发生化工事故127起、死亡157人，该数字同比分别下降11.2%、37.9%。

根据《新京报》报道，2020年1至11月，中国共发生化工事故127起、死亡157人，同比减少16起、96人，分别下降11.2%、37.9%。

中国应急管理部指出，由此可见安全生产形势保持稳定，但也同时指出，近年来的典型安全事故暴露出一些地方和企业安全发展理念不牢、法治意识不强、安全基础薄弱、本质安全水平不高、安全管理缺失等突出问题，危险化学品重大安全风险防控任务依然艰巨。

中国应急管理部强调，冬季和岁末年初历来是化工和危险化学品的事故高发时段之一，雨雪冰冻等恶劣天气易对装置设施运行和人员工作状态造成不利影响，此外赶工期、抢进度易造成安全管理滑坡、风险叠加。要求相关单位要深化硝酸铵等爆炸性危化品专项检查问题整改，“一企一策”有效化解超量储存、库存条件不合规等突出隐患，全面排查油气储罐、管线、码头等安全隐患。

应急管理部同时还公布了一批今年以来发生的化工和危险化学品生产安全事故典型案例，其中包括湖北天门楚天生物科技有限公司“9•28”爆炸事故、辽宁葫芦岛辽宁先达农业科学有限公司“2•11”爆炸事故以及内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司“4•30”火灾事故等。