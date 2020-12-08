四川省委书记要求成都疫情防控迅速进入战时状态

四川成都昨天出现新增冠病确诊病例，打破了自今年3月以来无本地确诊病例的态势，今天再新增三例确诊病例。 四川省委书记彭清华在今天上午召开的疫情防控工作会议上要求，迅速进入战时状态，争分夺秒、全力以赴，采取最坚决、最果断、最严格、最有效的措施，把疫情影响控制在最小范围。

根据封面新闻报道，针对成都市郫都区疫情防控工作出现的新情况，也是冠病疫情工作领导小组组长彭清华在听取了相关部门和专家的汇报后，对下一步工作作出部署。他强调，要迅速进入战时状态，争分夺秒、全力以赴，采取最坚决、最果断、最严格、最有效的措施，扎实抓好成都市郫都区疫情防控工作，坚决阻断疫情传播途径，坚决把这次疫情影响控制在最小范围。

彭清华还要求全面排查溯源，充分利用大数据等信息化手段精准发现和确定密切接触者，加强对农贸市场、冷链物流等隔离场所及其从业人员的排查力度。

同时，也要动态调整风险等级和防控策略，加强社区网格化管理，迅速组织医疗专家、调集医疗资源，“一人一案”精准诊疗，加强和规范定点医院的管理，提高定点医疗机构防护等级，并要加强信息发布，及时回应社会关切，畅通解疑释惑渠道，教育引导群众科学理性对待疫情，自觉做好个人健康防护、养成良好卫生习惯。

彭清华也对相关部门工作作出要求，指出要完善防控机制、强化监督问责，把区域治理、部门治理、行业治理等有机结合起来，对履责不力、工作失职的严肃追责问责。要严肃工作纪律、规范信息发布，确保信息及时准确。

此外，针对此前网传“成都卫健委表示，将视情况采取措施，不排除实施封城”的说法，成都市卫健委宣传处回应称，截至目前，没有发布类似消息。