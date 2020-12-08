成都警方调查冠病患者信息疑泄露事件

成都一名新增冠病确诊患者个人信息近日疑似在网络平台流传，当地公安机关表示已介入调查。

根据澎湃新闻报道，该患者的个人隐私信息在多个社交平台上被转发，疑似被泄露，涉及的图片包含了其姓名、身份证号码、家庭住址、照片等信息。

成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员今天回应媒体时表示，公安已介入调查。网传信息是否属实需等待调查结果，具体情况、调查结果可通过官方渠道了解。

稍早前，成都市疾控中心一名工作人员透露，确诊病例相关信息由卫健委及政府部门公布。至于病例身份证号等隐私信息被泄露的问题，“公安部门会涉及，该查的要查”。

另据成都市卫生健康委员会官方微博消息，成都市今天新增三例冠病确诊病例。其中一名20岁的女性患者信息显示，其居住地位于成华区崔家店华都云景台小区，系郫都区昨日确诊病例卢某、赵某的孙女，没有固定职业。在对卢某密切接触者的隔离检测中检出核酸阳性。

经省、市、区专家会诊，综合临床、影像学表现和实验室核酸检查结果，诊断为确诊病例（普通型），已转运至成都市公共卫生临床医疗中心医院隔离治疗。近14天内，患者主要停留的场所包括：中冶中央公园、嗨蓝调美甲店、小巷巷麻辣烫、海雾里小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。