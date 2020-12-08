薛瑞福：台湾存续符合美利益 美台日需合作

美国防部前印太安全事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver）今天说，台湾的存续与成功符合美国利益，美台日三方政府普遍的共识是，彼此需合作因应挑战，如此台湾才能持续为印太地区自由开放做出贡献。

据台湾《自由时报》报道，远景基金会今天与华府智库“2049计划研究所”（Project 2049 Institute）及日本国际问题研究所合作，举办“2020台美日三边印太安全对话”国际研讨会。

薛瑞福以预录影片方式出席研讨会时说，此次对话选在美日新政府上台的关键时刻举办，凸显台美日间要共同面对的挑战。

他说，北京与中共一直努力要改变印太地区的基本情势，绝大多数与台湾、日本有密切关联；台美日三方首府的普遍共识是，有必要合作来因应这些挑战，美国也深入了解到，台湾的存在、维持自由与民主能力非常重要，如此才能持续为印太地区的自由开放做出贡献。

薛瑞福强调，台湾的失陷将对印太地区安全环境带来严重威胁，一旦大陆成功并吞台湾，捍卫日本周边的琉球岛链、宫古海峡势必困难重重。

他指出，美台日三方确实能在安全事务领域有所作为、改变现状，包括合作确保共同及各自的供应链安全，以及藉由“出口管制"对抗北京的"军民融合"政策。此外，美台日有必要加强情报分享及合作。

薛瑞福还说，美日同盟及美台伙伴关系在美国享有跨党派支持。他认为今天研讨会上提出的各项意见值得获即将上任的拜登政府及日本刚上任的菅义伟内阁参考。