中国消费者价格或自2009年来首次陷入通缩

中国可能会公布消费者价格出现十多年来首次同比下滑，但这种趋势可能是暂时性的，对货币政策影响有限。

据彭博社报道，中国的官方居民消费价格指数(CPI)自2009年来从未出现过下滑。不过经济学家的预估中值显示，定于周三公布的政府报告可能会显示11月通胀为零，其中至少五位经济学家预测CPI会下跌。

与较早的通缩时期不同，这次CPI下降主要是受到单一商品，猪肉价格的驱动。去年受非洲猪瘟影响猪肉价格飙升，而近几个月猪肉价格逐步回落，并在10月出现了自2019年以来的首次下降。猪肉在计算消费者价格指数的一篮子商品中占很大比重，因此其价格波动也影响到整体指数。

但是就像去年的暴涨一样，如今猪肉价格和整体消费者价格的下降可能也只是暂时现象。消费者支出在最近几个月显示出增加迹象，工业生产者出厂价格指数降幅自6月以来也有所收窄。

渣打经济学家丁爽预计，明年3月前会有一些CPI数据显示出些许通缩，但中国央行采取的行动可能有限。

他说：“央行极不可能对猪肉等单一商品价格波动造成的暂时性通缩采取措施，就像2019年底和2020年初猪肉价格导致CPI飙升时，央行也没有收紧货币政策，”

中国央行已经开始思考退出今年为应对疫情而注入经济的刺激措施。出于对整个经济债务水平的担忧，央行暗示将重返紧缩的货币政策，这吓坏了债券市场投资者。

疲弱的通胀数据可能会推迟央行行动的时间，但不太可能让决策者改变他们的决心。

东方汇理首席中国经济学家科瓦奇克（Dariusz Kowalczyk）说，除猪肉外，由于全球需求疲软，商品价格也都普遍低于去年同期，给通胀带来下行压力。他预计消费价格通胀将在半年左右的时间里维持负值。

渣打的分析师丁爽认为，未来不包括食品和能源价格的核心通胀将受到重点关注。他预计，核心通胀明年将呈上行趋势，到2021年底时有望从目前的0.5％左右回升到疫情前的1.5％左右。

接受调查的经济学家预计，明年消费通胀可能会保持低迷，从2020年的估计值2.7％降至1.8％。澳新银行市场经济学家邢兆鹏说：“对货币政策而言，我们可以得出的结论是，通胀不会构成限制。”