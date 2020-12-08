中国仍是在华英企首选投资目的地

中国英国商会今天（8日）在北京发布《英国企业在中国：情绪调查2020-2021》。调查显示，尽管冠病疫情带来了诸多挑战，但中国经济迅速复苏，继续成为英国企业2021年的关键投资目的地。

调查报告显示，44%的受访英国企业表示会在2021年增加在华投资，主要是因为中国的潜在市场规模。对于40%的在华英国企业来说，中国是其首要的海外市场。

在展望2021年的业务前景时，金融服务业和专业服务行业的在华英国企业最为乐观。中国英国商会主席莫尔（St. John Moore）对第一财经记者表示：“今年金融服务和专业服务相关的企业表现出高度的乐观情绪。我想这一部分得益于（中国推动了）一定程度的行业自由化。另外我认为，特别是提供专业服务的企业发现当前的环境存在不确定性，而企业需要找到确定性。有很多的专业服务企业在现在这个时候会认为，这是一个机会。”

尽管在过去一年，在华英国企业面临着诸多不确定性和各种挑战，但企业普遍保持乐观。今年有49%的企业对2021年持乐观态度，尽管比去年的54%有所下降，但越来越多的企业持有中立立场。其中，金融服务业（62%）和专业服务行业（59%）的企业最为乐观。

报告认为，中国市场的规模及其对全球经济的重要性，决定了它依旧是在华英国企业的首选投资目的地。有49%的英国企业将中国视为首选投资目的地，有18%的企业将中国排在第二或第三位。

中国是许多跨国企业全球策略中的重要一环，因此67%的中小企业和41%的大型跨国公司都将中国市场列为前三大首选海外投资市场之一。分行业来看，在IT和电信行业，有75%的企业将中国列为第一首选市场。在教育行业，有80%的企业将中国排在前三。医疗保健企业（69%）、零售和消费品企业（68%）以及酒店和旅游观光企业（68%）同样将中国列入了前三。

总体上，英国企业明年将增加或维持目前在中国的投资水平。大部分企业仍决定维持目前的投资水平，而不是缩减投资。中小企业增加投资的可能性略低于大型跨国公司，相差7个百分点。食品、饮料和农业行业的公司最有可能增加投资（71%）。另一方面，可能是受冠病疫情的影响，23%的酒店、旅行和旅游行业的公司将在明年减少投资。不过，该行业的大多数企业仍将增加投资。

在计划增加在华投资的企业中，44%的企业将增加投资多达25%，其中计划增加投资11%~25%的英国企业占比最高。大部分大型跨国公司认为其增加的投资幅度最高为10%，只有少数跨国公司可能增加投资25%以上，与此同时，38%的中小企业计划明年增加投资25%以上。

中国的市场潜力是英国企业决定增加投资最重要的因素（82%），其他因素还包括监管放宽、与中国市场内的其他企业合作机会增加、消费者支出增加和技术创新等。

冠病疫情加快了在华英国企业的数字化转型。超过半数英国企业表示，明年计划在中国增加对数字化转型的投资，其中25%的企业将在现有基础上增加数字化投资1%~10%，18%的企业将增加投资11%~25%。虽然过去一年整体上经营困难，但数字化经济的日益普及和冠病疫情带来的影响，对在华英国企业产生了积极影响/不同行业和不同规模的企业计划增加投资的比例有所不同。在广东，计划加快数字化转型的企业比例达到76%。

报告称，如果中国进一步放宽对外国企业的市场准入，超过半数（52%）英国企业将在中国增加投资，其中17%表示愿意大幅增加投资。金融服务业是市场准入门槛最高的行业之一，同时也是开放力度最大的行业之一。根据报告，金融服务企业认为市场开放力度显著，包括推出新型营业执照和取消海外投资限制等。如果市场进一步开放，有70%的英国金融服务企业愿意增加投资。报告认为，这是一个积极信号，表明市场开放受到英国企业的欢迎。

在9月3日的国新办新闻发布会上，中国商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义表示，今年《政府工作报告》已经提出要出台跨境服务贸易负面清单。目前商务部正在会同有关部门就研究制定这一清单开展相关工作，年底前将出台。

报告称，过去一年，中国修订了多项知识产权立法，并合作打击知识产权侵权行为，因此英国企业认为中国在知识产权保护方面持续完善。在大部分行业，尤其是创意、先进制造业与交通运输和能源等行业，由于中国政府通过多项改革简化了营业执照申请流程，并且增加了允许外国企业申请的营业执照数量，使企业取得营业执照和证明变得更加便利。

莫尔称：“三分之一的企业在过去一年中看到了营商环境在某种程度上的改善，包括简化商业许可，解决围绕知识产权的长期关切等。而这一点最好的体现，就是当我们要求英国企业对他们最大的担忧进行排名时，知识产权在三年前曾排名第三，到了去年，它已经跌落到了十名以外。我们认为这是一个很好的迹象，说明在这些领域有了积极的发展。”