副国级领导人被制裁 中国指美国歇斯底里

美国财政部周一（7日）宣布制裁14名中国副国级高官，指他们涉嫌参与取消四名香港立法会反对派议员的资格。中国国务院港澳事务办公室对此声明指，美国的行为“是歇斯底里式的政治霸凌行径，我们对此表示强烈愤慨和谴责。”

据中国国务院港澳事务办公室12月8日发表的声明，美国国务院对全国人大常委会领导人作出所谓制裁，这种行径完全违背国际法和国际关系基本准则，是歇斯底里式的政治霸凌行径。

声明指，没有任何一个国家会对危害本国国家安全的行为和活动视而不见，没有任何一个国家会允许分裂国家、颠覆政权、勾结外部势力的人担任重要公职。

美国自身早已建立起维护国家安全法律体系，制定了关于议员宣誓效忠和资格丧失的严格法律规定，却对中国依照本国法律和国际通例完善“一国两制”法律体系，维护国家安全和香港宪制秩序的正当之举肆意诋毁、粗暴干涉，这是双重标准和强盗逻辑。

声明指出，美方再三挥舞制裁大棒，就是想要制造“寒蝉效应”，阻挠香港国安法和全国人大常委会有关决定在香港的顺利实施。这种举动暴露了美国一些政客搞乱香港、破坏“一国两制”实践、遏制中国发展的政治目的。

声明点名美国国务卿蓬佩奥说，这些政客的行为将是徒劳的。香港国安法的实施使香港社会重回安定，法治正义得到伸张。反中乱港分子被清除出立法会后，立法会的运作更加顺畅高效。

声明表示，美方行为动摇不了中国政府坚定不移贯彻“一国两制”方针的决心和信心。声明最后引述西方谚语说：“上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂”。若蓬佩奥肆意上演最后的癫狂，到头来只会自食恶果。