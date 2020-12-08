美国对台的最新军售究竟是什么来头？

美国国务院当地时间12月7日（新加坡时间12月8日）批准向台湾出售金额约2.8亿美元（3.74亿新元）的“野战资讯通信系统”（Field Information Communications System，简称FICS），称将为台湾提供可移动的、安全的通讯设备，帮助台军实现军事通信现代化目标，符合其任务和作战需求。

这也是特朗普政府今年以来第六次宣布对台军售，以及是其任内的第11次。

什么是FICS？

DSCA透露，本次出售的设备包括154个通讯节点、24套中继系统、八套网管系统，及相关人员培训和设备维修服务。（DSCA官网）

根据美国国防安全合作署（DSCA）发布的新闻稿，本次出售的设备包括154个通讯节点、24套中继系统、八套网管系统，及相关人员培训和设备维修服务。

该套设备将用于提供战术作战中心与野战部队间机动、保密的语音和数据通信。新的军售案将融合无线传输、分封化语音（packetized voice）与数据网络等，精进技术领域上，减少对空间、能源、人员与后勤需求的占用。

此外，除了通讯节点等硬件设备外，相信美国也将对台湾出售与之配套的软件系统。

这套新的通讯系统将能加快战场上信息传递的速度与稳定性，让指挥单位能够更好更及时地掌握战局，作出相应判断与决策。

不过这并非美军当前使用的最新通讯系统。

美国军方从2002年开始研发的新一代通讯系统Warfighter Information Network-Tactical（WIN-T）（互联网）

美国军方从2002年开始研发新一代通讯系统Warfighter Information Network-Tactical（WIN-T），以减少对固定的中继点及实体线路的依赖，争取让指挥部能随时随地指挥战斗。

根据美国陆军网站消息，当前WIN-T第二阶段增补项目已能在连一级保证士兵与指挥部的联系。目前这项技术并没有向任何美军以外的军队出售。

台湾无法自制野战通讯系统

台湾智库台海安全研究中心主任梅复兴认为，FICS理论上应与台湾陆军正委托中科院发展的指挥管制系统“迅合计划”结合，并提供数字化指管作业所需的通讯骨干。

不过“迅合计划”尚未进入测试阶段，因此效果如何还不得而知。梅复兴说，此次军购似乎显示，台湾可能尚不具备自制整体性野战通信系统的能力。

上一代通讯系统廉颇老矣？

梅复兴指出，FICS可被视为台湾陆军现用“战术区域通信系统”（Improved Mobile Subscriber Equipment，简称IMSE）的升级方案。

而IMSE其实是基于美国陆军1982年开始研发的移动用户设备系统（Mobile Subscriber Equipment，简称MSE）系统改进而来，美国国防部2000年批准向台湾出售IMSE系统，总值为5.13亿美元。

美军80年代研制的MSE系统。（互联网）

台湾行政院当时指出，IMSE是台湾陆军第一套以系统为架构的装备，整合有线电、无线电、传真及信息网络等各项通信方法于一体，并可结合民间电信固网系统，发挥系统最大的功能，符合现代通信电子化、数字化及自动化的要求。

值得注意的是，当年的MSE技术过后也进入民用领域，最终成为手机终端的前身。