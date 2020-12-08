郭树清：关注金融科技公司“大而不能倒”的新型风险

面对中国金融科技的高速发展，中国银保监会主席郭树清今天表示，中国在这方面的法律规范和风险监管上“摸着石头过河”，将坚持既鼓励创新又守牢底线的积极审慎态度，并关注一些大型科技公司带来的新型“大而不能倒”风险。

根据路透社报道，郭树清通过视频在新加坡金融科技节活动发表讲话，金融科技行业具有“赢者通吃”的特征，要促进更公平的市场竞争；重视网络安全问题，明确数据权益归属，加强数据跨境流动国际协调。

郭树清说：“面对金融科技的持续快速发展，我们将坚持既鼓励创新又守牢底线的积极审慎态度，切实解决好面临的新问题新挑战。”

他指出，少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大公众利益，具备重要金融基础设施的特征；一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营。

“必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。”

他称，中国金融科技应用整体上在法律规范和风险监管等方面是“摸着石头过河”，遇到过不少问题，也积累了一些经验教训。

郭树清举例称，一些科技公司利用市场优势，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《个人信息保护法（草案）》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露和滥用。

一些互联网金融机构通过各类消费场景，过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品，诱导过度消费。有的机构甚至给缺乏还款能力的学生过度放贷，出现违约之后进行强制性催收，引发一系列社会问题。对此，中国坚持对同类业务统一监管标准，坚决制止监管套利。

他指出，金融科技行业具有“赢者通吃”的特征。大型科技公司往往利用数据垄断优势，阻碍公平竞争，获取超额收益。传统反垄断立法聚焦垄断协议、滥用市场、经营者集中等问题，金融科技行业产生了许多新的现象和新的问题。

“我们可能需要更多关注大公司是否妨碍新机构进入，是否以非正常的方式收集数据，是否拒绝开放应当公开的信息，是否存在误导用户和消费者的行为，等等。”

他表示，目前，各国法律似乎还没有准确界定数据财产权益的归属，大型科技公司实际上拥有数据的控制权。需要尽快明确各方数据权益，推动完善数据流转和价格形成机制，充分并公平合理地利用数据价值，依法保护各交易主体利益。

此外，还要重视网络安全问题。他指出，目前，中国银行业务离柜交易率已达到90%以上，金融服务对网络高度依赖，突发性网络安全事件也对金融机构的应急管理提出了更高要求。

郭树清近期密集传达对金融科技的态度。他在“十四五”辅导读本中撰文称，承诺低风险高收益就是诈骗，要对金融科技巨头，采取特殊的创新监管办法。

他曾在上月表示，应全面客观地看待国内科技创新取得的巨大成就和存在的突出问题，要落实好统筹发展和安全的要求，切实维护金融稳定，坚决守住不发生系统性风险的底线。

蚂蚁科技集团全球最大规模IPO上市计划，上月初被紧急叫停。中国计划要在今年底前制定出台引导平台经济有序竞争的有关文件，并拟明年出台新产业新业态包容审慎监管指导意见，探索“沙盒监管”等试点。

