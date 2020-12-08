中国网信办下架猫途鹰等105款应用程序

中国国家网信办日前对移动应用程序信息内容乱象进行了专项整治，清理了105款涉及传播淫秽色情、暴恐血腥等违法违规信息，以及提供诈骗赌博、招嫖卖淫等违法违规服务的应用程序，包括知名旅游平台猫途鹰（TripAdvisor）、麻豆传媒等。

根据中国网信办网站消息，针对网民反映强烈的部分移动应用程序传播淫秽色情、暴恐血腥等违法违规信息，提供诈骗赌博、招嫖卖淫等违法违规服务的网络乱象，国家网信办依据相关法规，自上月初起组织开展移动应用程序信息内容乱象专项整治。

首批清理下架的105款违法违规移动应用程序包括猫途鹰、苏格、面具公园、剧能玩、视界、tata、西蒂、瘾欢、单身交友聊吧、黑夜漂流瓶、菲姬、夜撸云、花姿直播、麻豆传媒、豆浆TV播放器、红杏视频、青青草视频、享色、含羞草、柠檬、噗噗漫画、51漫画、韩漫人、火山阅读等。

同时，网信办对未落实审核要求、上架违法违规应用程序的极速下载、7755app、新视觉、Win之家、皮皮巴士、7230手游网、软件帝、dmfuns等8家应用商店，采取停止下载服务处置措施。

网信办在公告中表示，将持续推进移动应用程序整治工作，加强对移动应用程序信息服务的监督检查，及时清理处置违法违规移动应用程序和应用商店，努力营造清朗网络空间。

