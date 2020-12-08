确诊冠病后成都女子个人信息泄露 网民反应两极

继昨天（12月7日）报告两起本土确诊病例后，成都今天再通报，指昨天确诊夫妻的20岁孙女赵某也同样确诊感染冠病病毒。

当时成都卫健委公开了赵某过去14天的活动轨迹，显示赵某此前曾出入成都多家酒吧、餐厅、美容场所等地。但没有公布更多相关的个人信息。

不过赵某的个人隐私还是疑似被泄露，涉及其姓名、身份证号码、家庭住址、照片等信息。“成都确诊病例孙女”的词条也迅速登上微博热搜，引发网民热议。

大陆网民对此反应两极，有人攻击辱骂，指赵某没有做好防范，在短短几日出现在多个公共场所，给疫情防控工作增加了难度。

甚至有网民根据公布的活动轨迹，对赵某的私生活进行了批判。还有人对女孩的长相进行了攻击批判。甚至称她为转场皇后。也有人指责赵某知道自己祖母生病了还去开心的蹦迪喝酒是不孝顺的表现。

不过也有网民认为赵某去哪儿是她的自由。不应该将她的个人信息曝光，批评这种曝光隐私的行为已经构成了网络暴力。

成都市公安局网络安全保卫支队一名工作人员今天透露，公安已对此介入调查。

另一方面，《成都日报》8日对此事发表评论，指作为事件牵涉地的居民，人们希望能够在第一时间掌握自己是否存在被感染可能性，无可厚非。但将对疫情的恐慌，上升为对个人私生活的指指点点，甚至无端谩骂，就属于反应过度，值得出言阻止。

评论强调，在确诊之后，赵某如实说明自己的行动轨迹，没有隐瞒，配合流调。作为一个不幸感染病毒的患者，她也是值得社会的同情和关心的。

《成都日报》呼吁，保持平和心态和理性态度，消除内心恐惧，才能更好地缓解焦虑情绪，汇聚起做好常态化疫情防控的正能量。

另据《潇湘晨报》报道，湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师介绍，在疫情防控期间，行政机关有必要公布关键人的行踪轨迹，以确保公众知情，并且这是疫情防控工作中的重要部分，目的是维护公共安全。即使有些行踪轨迹可能涉及到个人隐私，在这种背景下，不算侵犯隐私权。

而网民在此基础上，擅自发布当事人其他个人信息，包括真实姓名、家庭住址、联系方式、照片等，就是典型的侵犯隐私权。对当事人进行人身攻击的行为明显是违法的，如果造成严重后果，还可能涉嫌寻衅滋事罪。