国内经济复苏强劲 中国财政政策料将正常化

在强劲的国内复苏及全球经济前景改善下，中国已转向政策退出的模式，经济政策将趋向正常化，未来的挑战将在于避免出现“政策悬崖”。

渣打银行今天（12月8日）发表报告，指冠病疫苗有望在今年底于欧美推出，并在明年第三季让当地大部分的人口获得接种，支持经济活动恢复，预期环球经济将从今年的收缩3.8%，到明年恢复4.8 %正增长。中国的复苏也已由制造业扩大至服务板块，使得增长基础更广及带来更多的就业机会。

该行预计，按当前的趋势来看，大陆今年第四季GDP按年增长将达5.5%，全年增长为2.1%；随着增长接近其潜在水平，政策正常化的条件看来已经成熟。

据路透社报道，渣打银行称，为恢复财政的可持续性，大陆官方预算赤字率可能由今年占GDP的3.6%降至明年占GDP的3%以下；人行可能引导社会融资存量(TSF)增长率，由近几个月的13至14%，回到疫情前10至11%的水平，与名义GDP增长保持一致。此外，因经济过热的风险很低，渣打相信明年人行不会加息。

渣打预计，中国2021年GDP增​​​​长将加快至8%，政策退出将可能影响下半年的经济活动；预期明年平均通胀率为0.9%，由猪肉价格驱动的通缩将于明年首季出现，然后通胀将逐渐回升；预测明年债务占GDP比例上升5个百分点至285%，较今年25个百分点的增幅放缓。

北京接下来的挑战将在如何逐步让经济政策重归正常化，同时避免因调整而出现部分政策突然中断的“政策悬崖”。

人民网11月6日曾报道，人行副行长刘国强当时就已强调要避免出现“政策悬崖”的情况。他当时直言，政策调整要基于对经济状况的准确评估，不能仓促、不能弱化金融服务实体经济的效果，要把实体经济服务好。