河南省副省长、公安厅厅长舒庆已任职上海

在今天（12月8日）上午举行的上海市委全面依法治市委员会会议上，河南省副省长、公安厅厅长舒庆与其他上海市领导出席，显示他已到上海任职。

根据公开资料分析，舒庆很有可能将担任上海市副市长及市公安局局长一职。

原上海市副市长、公安局局长龚道安今年8月18日落马，涉嫌严重违纪违法，并于9月23日被免去上海市副市长、上海市公安局局长职务。

今年47岁的陈通在龚道安落马同一天被任命为上海市副市长。不过根据上海市政府官网消息，陈通主要负责文化旅游、市场监督管理、物价、孙宋文管委等工作。

此外，上海市政府目前只有七名副市长，与龚道安落马前的八人相比，少了一人。

同时，上海市公安局官网上的信息也没有显示出局长兼党委书记的信息。

因此，在河南省兼任省公安厅厅长、党委书记的舒庆此次履新上海，相信将担任上海市副市长、公安局局长等职位。

公开资料显示，舒庆是满族人，于1964年10月出生在山东青州。

他在1985年7月参加工作，于1994年7月进入国家环保局工作，在国家环保部门工作了16年。

2010年，舒庆在国家环保部规划财务司司长的职位上“空降”河南，先后任郑州市委常委、荥阳市委书记，郑州市委常委、巩义市委书记。

2014年，舒庆任新乡市委副书记、市长，次年任新乡市委书记。

2017年1月，舒庆当选河南省副省长，同年7月起，兼任省公安厅厅长、党委书记。

他也是十九届中央候补委员。