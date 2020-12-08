中国外交部召见美外交官 抗议副国级领导人被制裁

中国外交部副部长郑泽光召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就美国务院宣称将制裁中国全国人大常委会14位副委员长提出严正抗议及强烈谴责。

据中国外交部官网消息，郑泽光警告，针对美方制裁中国全国人大常委会副委员长的恶劣行径，中方将作出对等反制，并继续采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权安全发展利益。

中国也奉劝美国立即纠正错误，撤销有关决定，停止插手香港事务、干涉中国内政。否则，由此造成的严重后果只能由美方完全承担。

郑泽光指美国的行为严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重破坏中美关系，蛮横无理，性质恶劣，中方表示强烈愤慨，予以强烈谴责。

郑泽光强调，香港事务纯属中国内政，美国没有任何资格横加干涉。他提到，香港特区政府最近宣布取消四名香港立法会议员资格，完全合理合法。

郑泽光指出，一段时间来，美方借口维护香港民主、人权、自治，利用各种手段插手香港事务，怂恿支持分裂国家、扰乱社会秩序的违法犯罪活动，对中国中央政府和香港特区政府官员实施所谓制裁，这一切充分证明，美方就是前段时间香港乱局的最大幕后黑手。他批评美方关心香港民主、人权、自治是假，搞乱香港、破坏中国稳定发展是真。

这是继中国国务院港澳事务办公室、中联办、外交部发言人谴责美国制裁人大常委会14位副委员长后，中国官方一天内第四次通报对此事的抗议与谴责。