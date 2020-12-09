中国与尼泊尔共同宣布，珠穆朗玛峰最新高程为8848.86米。

据新华社报道，中国国家主席习近平昨天（8日）同尼泊尔总统班达里互致信函，共同宣布这一数字。

珠峰高程即珠峰海拔高，是峰顶到“大地水准面”的距离。地球表面地形起伏巨大，科学家们假设静止的海水面向大陆延伸，把地球包裹起来形成“大地水准面”。然而，大地水准面无法直接测量，需要根据珠峰地区现势性强、分辨率高、数量庞大的重力数据、水准数据、地形数据和卫星定位数据综合计算得到。

中国1975年测得珠峰海拔高程为8848.13米；2005年，测得珠峰峰顶岩石面的海拔高程为8844.43米；今年，中国测量登山队队员再次登顶，测得珠峰的最新高程为8848.86米。

习近平在信函中指出，珠穆朗玛峰是两国世代友好的重要象征。中尼两国将这一世界最高峰确立为中尼之间的界峰和“中尼友谊峰”。共同宣布珠峰最新高程具有承前启后的时代意义，也充分体现了中尼关系持续发展的高水平。中方也愿同尼方一道，积极推进珠穆朗玛峰生态环境保护和科学研究合作，守护好两国人民共同的宝贵财富和家园。

习近平强调，今年是中尼建交65周年。在双方共同努力下，两国政治互信日益增强，共建“一带一路”稳步推进，跨喜马拉雅立体互联互通网络正从愿景变为现实。中国和尼泊尔要推动两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展，共同打造中尼更加紧密的命运共同体，造福两国和两国人民。

班达里在信函中表示，尼泊尔和中国一直是好邻居、好朋友、好伙伴，两国在经济发展、互联互通、人文等领域合作符合两国利益。珠穆朗玛峰是尼中传统友谊的长久象征，双方共同宣布珠穆朗玛峰最新高程，具有历史意义。习近平去年对尼进行国事访问，推动中尼关系及双边合作进入新时期。两国政府将致力于落实访问共识，共同实现经济社会发展与繁荣。