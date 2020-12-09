印尼药厂称疫苗有效率达97% 科兴生物澄清为“血清抗体阳转率”

印尼国营制药公司Bio Farma昨天（8日）公布中国科兴控股生物技术公司研制的疫苗初步数据，其显示疫苗有效率达97%，最终结果将于1月揭晓。



据《星岛日报》报道，该试验有1600人参与，是为期一个月的初步结果，而数据显示科兴新冠疫苗的有效率达97%，不过Bio Farma没有公布感染者人数。Bio Farma发言人伊万（Iwan Setiawan）表示，目前仍收集全面结果，要在1月才得悉最终疫苗有效率。



印尼政府6日公布首批为数120万剂新冠疫苗来自科兴生物，印尼食品药物管理局（BPOM）预计等到完整结果出炉后，在1月底批出紧急使用授权，并开始进行大规模接种计划。若通过审批，将会在1月初收到下一批180万剂疫苗。



不过，科兴生物随后澄清，尚未得出该疫苗的有效率数据，并预计在巴西开展的试验将产生该数据，并指印尼方面的数字应是血清抗体阳转率。科兴驻北京发言人，该公司尚未得出该疫苗的有效率数据，并预期在巴西开展的试验将产生该数据。



科兴生物早前表示，公司制造的疫苗试验自愿者在首两期的试验中，有97%出现抗体反应。而巴西圣保罗布坦坦研究所亦在国内针对该疫苗进行了第三期的试验，预计科兴会在本月15日前公布试验结果。