伊拉克将与中国振华石油签订数十亿美元石油交易

伊拉克将与中国振华石油签署一份数十亿美元的合同，相当于中国方面向财政捉襟见肘的伊拉克政府伸出援手，用预付款换取长期石油供应。

据彭博社报道，知情人士称，负责石油出口的伊拉克国家石油营销组织(SOMO)选择了振华。

其中一位知情人士说，此事仍需伊拉克内阁的批准。伊拉克内阁发言人哈桑·纳德姆（Hassan Nadhim）周二表示，正在研究这些投标，将提请总理批准。

根据SOMO上个月发给石油贸易商的信件中列明的条款，中标者将每月购买400万桶原油，即每天约13万桶。他们将提前支付一年的货款，基于当前油价计算，金额超过20亿美元。合同期限五年，但预付款只有一年。

报道称，这笔交易是一个最新例证，显示中国通过国家控制的贸易公司和银行向安哥拉、委内瑞拉和厄瓜多尔等陷入困境的产油国提供贷款，并以石油而非现金形式偿还。

记者在非工作时间通过电子邮件联系振华石油北京总部寻求置评，未有回复。

主要产油国在今年冠病疫情引发的石油崩盘中都深受打击，而政府收入几乎完全依仗石油的伊拉克比多数国家更惨。政府没钱给教师和公务员发工资，最近几个月很多人上街抗议。

据报道，预付款交易实际上相当于石油买家贷款给产油国，贷款担保就是这些石油。

此次伊拉克合同的预付款部分也是近年来最大的预付款交易，但低于俄罗斯石油公司2013年与贸易行维多和嘉能可之间创纪录的100亿美元交易。

另外，除了规模，这笔交易的罕见之处还在于，中标者可以在一年内将伊拉克石油运到任何地方。正常情况下，中东石油出口有限制条款，防止贸易商和炼油厂转卖到其他地区。

这个条件可能足以补偿预付款的无息贷款性质。