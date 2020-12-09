美军高官：中国积极强军欲2035年追上美国

美国参谋首长联席会议主席米利今天（12月9日）警告，中国经济强盛后投入大量资源提升军事实力，试图在2035年追上美国，并以本世纪中叶在军事冲突中击败美国为目标。

米利（Mark Milley）通过视频参加《华尔街日报》执行长会议（WSJ CEO Council）峰会时提及中国强军野心。他说，中国致力实现上述目标，现在与未来多年都将为美国带来“重大安全挑战”。

《华尔街日报》报道，美国将中国视为首要战略竞争对手之一，双方近年在经济、科技、地缘政治等领域激烈交锋。米利说：“我们不希望大国竞争演变成大国战争。如果真的发生，那将会是场灾难。”

他表示，40年前，中国军力完全比不上美国。随着经济发展，中国投入巨资建设远洋海军、发展新式战斗机、强化反介入/区域拒止（A2/AD）能力，并拓展到太空、网路军事层面。现今中国军力已很可观，照这样下去，有朝一日势必会与美国平起平坐。

米利说，美国军方必须在太空与网路领域做好攻防准备，特别是面对中国、俄罗斯等竞争对手。

根据2017年10月的中国共产党第19次全国代表大会报告，2035年目标为“基本实现”国防和军队现代化，本世纪中叶将解放军“全面建成世界一流军队”。

美国近年通过签证限制、制裁和贸易战等手段加强对北京施压，特朗普政府在军事层面增加“航行自由”等海军任务，试图在亚太地区挑战中国日益强势的作为。

身为美国国防部最高将领的米利本月3日曾在美国海军研究协会（US Naval Institute）一场线上座谈会说，中国迅速提升机器人武器实力，“他们不仅想赶上我们，还想超越、主宰我们，想在本世纪中期就能在武装冲突中击败我们”。

五角大厦9月公布年度中国军力评估报告指出，中国现有200多枚核弹，未来10年预计扩增至少一倍，且接近取得从陆海空发动核武攻击的“核三位一体”能力。

美国国家情报总监雷克里夫（John Ratcliffe）上周投书华尔街日报，指控中国为军事现代化窃取美国国防技术，并说中国一心想统治世界，是第二次世界大战以来全球民主自由遭遇的最大威胁。