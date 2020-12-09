中天周六关台后 52频道暂空置

中天新闻台执照将在本周五（11日）24时到期，隔日就不能在有线电视上播出，台湾通讯传播委员会（NCC）昨天（8日）表示，全台64家系统业者都已送交第52台的频道变更案，包括中嘉申请由寰宇新闻台递补、大丰与TBC申请由CNN补位、嘉义世新与国声申请以法国新闻台FRANCE 24替补，而凯擘、台固、台数科，以及练台生体系的东台、洄澜、北都、全国数位、祥通等业者则申请先下架中天新闻、以空频处理。

据联合新闻网报道，NCC今天将审议送件的系统业者频道变更案。NCC表示，送交变更为空频的部分无疑义，而有送交替补频道的案子，则必须函请地方政府意见，还需要一段程序，应该来不及在周五前完成；也就是说，12日起台湾有线电视系统都将先以空频处理。

NCC并发函告知系统业者，已可开始告知观众，第52台即将空频，也就是第51台以后直接跳到53台，不会出现黑画面。

县市方面，桃园市长郑文灿说，中天52台是NCC决策，依据卫星广播电视法进行换照审议，他尊重专业审议。台南市长黄伟哲说，大方向要符合社会期待与公益原则，直言“放CNN我也没意见”。高雄市长陈其迈说，这是系统业者与NCC的职权，地方政府权责是如何确保收视户权益。

台中市长卢秀燕昨表示，政府应致力保障人民言论自由与不同的意见，各系统对不同言论或不同意见如极尽打压之能事，这不但是台湾的悲哀，也让人民寒心，对此结果非常遗憾。

台北市长柯文哲说，一个媒体关掉，有那么多员工要找工作，调整工作，是大问题，他重申支持言论自由，也支持公平正义。对中天争议，他说，政府如果要用这个当标准，“那大家全部用同样的标准，照一样的标准处理，公平就好，老百姓自己也会看。”