甘肃一95后拒服兵役流露轻生想法：退兵罚款 不得录用

甘肃白银市景泰县一名95后张文全今年9月1日经景泰县人民政府征兵办公室批准，入伍到武警甘肃省总队庆阳支队服役。

据澎湃新闻报道，张文全入伍到部队后，以不适应部队生活为由，多次向所在部队申请，明确表示不愿意在部队服役，生活自由散漫，纪律观念淡薄，性格偏激，经常向战友散布消极言论，训练中怕苦怕累，经部队和县人武部以及家人亲属反复教育劝导，讲清利害关系和严重后果，本人仍坚持拒服兵役。期间该同志情绪激动，反应强烈，多次向同班战友及班长流露出轻生想法，所在部队依据《中国人民解放军纪律条令》给予张文全除名处理并退回原籍。

张文全拒服兵役，其行为违反了《中华人民共和国兵役法》，已构成拒服兵役的违法事实。为切实维护依法服兵役的严肃性，当局决定对张文全拒服兵役行为以景泰县2020年义务兵家庭优待金标准两倍以上一次性经济处罚6万4646元（约1万3231新元）。

同时，也禁止将其录用为公务员或者参照公务员法管理的工作人员，社会团体和企事业单位不得为其办理招聘录用和就业手续；张文全也被纳入履行国防义务严重失信主体名单实施联合惩戒；将其本人户籍“兵役状况栏”备注“拒服兵役”永久字样，两年内不得为其办理出国（境）手续。

当局也禁止相关单位为其办理升（复）学手续以及参加成人教育考试，并通报到全县各学校，并且不得将张文全纳入困难家庭补助及保障性安居工程保障范围，不得为张文全办理兵役相关业务。

此外，当局也取消张文全义务兵优待金和家庭军属待遇资格，并通报社会，作为反面典型进行警示教育。