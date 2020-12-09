丹麦前首相协同政界造假 助许智峰潜逃

香港前民主党立法会议员许智峰早前外访丹麦后宣布潜逃，得到包括丹麦前首相、北约前秘书长拉斯穆森在内的不少丹麦政界人士协助，制造假行程，欺骗香港法庭，帮助许智峰取回护照。

丹麦保守党全国青年委员会前主席斯多嘉德（Anders Storgaard）昨天（8日）在Facebook详细记载他与许智峰的联络及安排​​流程，透露多名政界人士有份参与，并说“当我们各政党站在一起，永远不要让任何人说‘你们丹麦人在这世上微不足道’。即是一个小国，也能在此世界产生巨大变化。”

斯多嘉德（中）与许智峰（左）在丹麦哥本哈根机场合影。（取自推特）

谁是斯多嘉德？

斯多嘉德1996年出生于澳大利亚的珀斯，在丹麦奥胡斯的里斯科夫区长大，并拥有奥胡斯大学的政治学学士学位。

他本月4日还在个人推特上上传自己与许智峰的合影，并嘲讽北京，称北京“被两名年轻人和几封假信件骗倒，多么可笑”。

谁参与了这次造假？

据香港01报道，斯多嘉德说，他今年2月曾与许智峰及其他示威者代表见面，双方在民主议题上已有共识，之后许智峰和他一直保持联络。今年9月，许智峰被捕后保释外出，护照被警方没收。许智峰向斯多嘉德提到，要离境只有一个方法，就是以议员身份进行一次外事访问，并讨论对政权无害的事情，例如气候变化和联合国目标等，他问斯多嘉德会否帮忙，斯多嘉德立即应允。斯多嘉德说，他与许智峰的讨论并没有提及逃亡，但自己已经意识到这一点：“当政权想将一个人投入监狱时，这个人怎会只是想去丹麦进行一趟舒服的旅行，然后又回去？”

斯多嘉德因此让更多丹麦政界人士参与这项计划，包括丹麦-中国批判协会（Dansk Kina-Kritisk Selskab）主席罗登（Thomas Rohden）。

罗登联络了丹麦前首相、北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）及媒体，制作了一个非官方行程，11月6日由斯多嘉德向许智峰发出首封邀请信，结果法庭发还许智峰的护照。

但就在这段期间，许智峰再次被捕，令事件出现变数。就在出发日期前四天，香港警方突然要求检查详细的官方行程，斯多嘉德要采取临时应变措施。

斯多嘉德首先联络了罗登和丹麦议员艾尔巴克（Uffe Elbæk）及其他政界人士，又联络上当地的气候组织和智库，各方都为此子虚乌有的行程提供了协助。

到了11月30日，当许智峰上机飞往卡塔尔，斯多嘉德向他传送了真正的访问计划，此时许智峰才松了一口气。但许智峰指，自己的家人只能到12月2日晚上才上机离开，因此依然紧张。

斯多嘉德指，接下来就如同新闻所见，许智峰在家人安全之前，一直忧心地接受访问。现时许已经和的妻子、子女安全地在英国居住。

最后，斯多嘉德说近几天收到来自许智峰的“大量好消息”，也听到政界有人说他所做的事“并不洽当”，但他视这些批评为“巨大的荣誉”。

丹麦官方真的被蒙在鼓里？

许智峰11月30日被发现离开香港后，曾一度引起他将弃保潜逃的猜疑。不过当时他强调，自己只是去丹麦参加“气候会议”，称自己会按照原定行程完成公务外访，“做好议员的责任，毋负期许”。

然而根据斯多嘉德的描述，许智峰此次成功离境，牵涉许多丹麦政界人士与组织，甚至包括前首相，丹麦政府如果真的全程“被蒙在鼓里”，似乎也不太可能。

由于挪威三文鱼事件殷鉴不远，相信丹麦政府有意对此事低调处理，避免两国关系受损。

据世界银行数据，截至2018年，中国是丹麦的第二大产品进口国，仅次于德国。

丹麦外交部长科富德（Jeppe Kofod）此前受询时表示“没有留意到”许智峰的到访，也“没有计划与他见面”，官方也没有对此事作出评价。

许智峰过后发表的流亡声明也强调“没有寻求任何国家的庇护落脚”，与丹麦官方保持距离。