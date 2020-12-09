苏贞昌： 不准进莱猪怎进CPTPP

针对开放美国莱猪牛进口争议，台湾行政院长苏贞昌昨天（12月8日）表示，全世界有101个国家和地区都允许莱克多巴胺在安全容许值下的安全肉品可以进口，台湾独说“我不准进口”，这样无法走向国际，特别是台湾一直争取参加CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定），CPTPP的11个国家都允许莱剂猪肉进口，台湾说要加入但不能进口，“台湾这样，怎么跟人家做朋友？怎么参加？”

据联合新闻网报道，台湾经济部长王美花同日强调，政府会开放进来台湾的，一定是安全的东西，大家应该客观的就事论事，用客观的事实看事情。她说，大家希望台湾多加入国际组织，势必要朝这路走，否则怎么走出去？

国民党立委万美玲质疑，莱猪政策只须标示进口猪肉产地，但台湾自美国进口200余公吨肠衣，未来可能发生民众选择有台湾猪标章的香肠，却因肠衣的关系，导致有百分之一风险吃到莱克多巴胺。苏贞昌承诺，将请部会研究如何将肠衣来源地标示清楚。

苏贞昌回答国民党立委林思铭质询表示，进口莱克多巴胺猪肉的101国中，也有75国禁止国内猪只使用莱剂。农委会主委陈吉仲也说，台湾猪只不使用莱克多巴胺，这样可以和境外猪肉有所区隔，让消费者有多一种选择，并称“日本就是这样”。

苏贞昌说，政府一定保护食安，但也要走向国际。他要台湾人放心，政府还是会逐批严格查验。