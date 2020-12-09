成都信息被泄露女子发声：外出前不知奶奶确诊

四川成都冠病确诊病例之一的女子赵某因近期曾前往多个人员密集的酒吧、引发网民关注并对她进行人肉搜索，她今天（9日）首次对外发声，称自己的工作本来就是在酒吧负责气氛和营销，外出前不知道奶奶确诊。

赵某是成都前天公布的确诊夫妻的孙女，成都卫健委公开了赵某过去14天的活动轨迹，显示赵某此前曾出入成都多家酒吧、餐厅、美容场所等人流密集场所，引发网民关注并对她进行人肉搜索。赵某的个人隐私随后疑似被泄露，涉及其姓名、身份证号码、家庭住址、照片等信息，当地公安目前已介入调查。

据澎湃新闻报道，赵某今天上午通过今日头条以实名认证的方式首次对外发声，澄清自己的工作本来就是在酒吧负责气氛和营销。

据报道，认证为“成都新冠肺炎确诊女孩”的一名网友通过今日头条对外发声称，自己便是确诊的成都女孩“赵某”。

“我在这里向成都市民致歉，这件事情谁也不愿意发生到自己的身上。”赵某称，自己只是一个确诊患者，发现确诊后第一时间配合防疫部门做了流调工作，把自己的行踪如实地上报给防疫部门，以免疫情扩散。

“目前我正在医院治疗，隔离期间，我看到网络上有关于我的流言蜚语，很多是对我和我家人的诽谤和谩骂，我实在不理解为什么会有那么多人攻击我，我只是不小心感染了新冠，我也是一个受害者。”赵某认为，网上的谩骂和诽谤，对其今后工作和生活上多多少少会有影响，也对她家人造成了伤害。

赵某还澄清说，自己之前的工作本来就是在酒吧负责气氛和营销，发现确诊后第一时间配合调查。

赵某表示，“我当时也确实是不知道我奶奶确诊了，如果知情我肯定也不会出来，谁也不愿意闹成这样。我在这里给成都的市民道歉，给大家带来的麻烦，打破了大家原本平静的生活，希望大家都能配合防疫，早日战胜疫情。”