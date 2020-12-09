加官员作证称FBI执意索取孟晚舟案信息

一位加拿大边境官员周二在法庭作证时称，两年前华为首席财务官孟晚舟被捕后，美国联邦调查局(FBI)“非常执意地”向加国边境官员索要信息。

据路透社报道，在孟晚舟被捕当日负责对她进行调查的加拿大边境服务局(CBSA)主管Nicole Goodman当庭表示，在加拿大联邦警察应美国的要求扣押孟晚舟之后，FBI在渥太华的法律专员多次索要孟晚舟在加拿大的旅行记录和其它私人信息。

Goodman在法庭表示，她无权对外分享FBI索要的信息，担心CBSA中其他不熟悉此案的人可能未经批准分享了信息。

“我这个级别上，是绝不会向FBI提供信息的。”她说。

Goodman作证称，她发现在孟晚舟被捕后的问讯中，CBSA可能意外地将孟晚舟电子设备的密码交给了警方。CBSA此前作证时曾表示，这些密码被错误地交给了加拿大联邦警察。

Goodman表示，当谈到信息共享的问题时，探员Scott Kirkland的脸色发白，看起来十分紧张。

“我记得很清楚，”她说。“我想知道，出了什么问题，Scott？”

Goodman称，她了解到Kirkland把密码写在一张纸上，并不知道皇家加拿大骑警(RCMP)当时是否拿走了这张纸。

她相信，密码被交给警方是“百分之百的意外。”

周二稍早，在孟晚舟被捕时担任RCMP机场联络员的警官Ross Lundie告诉法庭，他回想起无意中听到RCMP一位同事与一位加拿大边境探员在讨论密码，可能是孟晚舟设备的密码。

但他表示，在孟晚舟被捕那天他没有意识到那个对话可能的含义。

“当时我不知道为什么会...有人拿到电话密码。“他说。“我应该问清楚的。”

在上周传出美国司法部想与孟晚舟达成交易、有条件让她回国的消息后，本周的证人证词引起更多关注。

孟晚舟被捕导致加拿大和中国外交关系遇冷。孟晚舟被捕后不久，中国逮捕了两名加拿大公民--康明凯(Michael Kovrig)和迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)，他们现在面临间谍指控。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周五表示，让这两名加拿大人获释是他的“首要任务”，但他对释放孟晚舟的谈判未予置评。

孟晚舟引渡案定于2021年4月结束。