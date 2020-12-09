中国一房企要求内部员工消化房源

临近年底，中国有房企开始要求区域员工消化公司房源，并给出了摊派指标。

据澎湃新闻报道，记者昨天（8日）获悉，总部位于重庆的金科股份华东区域要求员工认购公司项目，并根据不同部门不同职级给出了不同的套数指标。

有知情人士表示，“已收到公司通知要我们认购楼盘，年底结算，我们要认购的是住宅楼盘。”

记者看到，这项名为“员工超级购”的指标名单上，华东区域总共需要员工认购305套，总金额高达4.57亿元。以此计算，每一套房产的价格超过百万元。涉及的科室大部分为非一线的行政，管理等部门。

从具体分配指标来看，区域领导办公室需要认购11套，总价1650万元，指标最少的为公司纪检监察部，需要认购3套，总金额450万；此外，人力与行政部分配到23套，财务部分配到21套，法务部19套，最多的为设计管理部，被分配到42套的指标。

有公司员工向记者表示，公司只通知年底结算，目前还不知道如果没有把自己的指标房源卖掉会有什么措施。

金科集团官方资料显示，公司成立于1998年，总部位于重庆市，目前形成了以民生地产开发、科技产业投资运营、生活服务、文化旅游康养等相关多元化产业四位一体协同发展的集团。

按照金科集团管理层的预想，2020年的销售目标将达2200亿元，较2019年1500亿元的销售目标增长了47%。截至11月底，金科股份实现销售金额约1954亿元，已完成年度目标约88.8%。

据公司披露的三季报显示，2020年第三季度，金科股份归属于上市公司股东的净利润仅为8.21亿元，同比下降40.93%。2020年前三季度，金科股份负债总额达3206.73亿元，同比增长19%。2019年，金科股份的存货为2142.4亿元。然而2020年上半年，金科股份的存货为2339亿元，超过了去年全年的存货规模，占其总资产的比重63.69%。

截至三季度末，金科股份扣除合同负债后资产负债率为43.5%，同比降低4.62个百分点，货币资金余额约323亿元，但其净负债率达到112.3%，剔除预收款后的资产负债率为72.7%。