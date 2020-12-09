刘结一：没大陆带动 台湾今年经济难维持正增长

中国大陆国台办主任刘结一今天（9日）在两岸企业家峰会上说，大陆成为世界经济增长重要引擎，也对台湾经济起到强有力拉动作用，“可以想像，如果台湾对外贸易，如果没有大陆的发展，台湾经济今年将难以维持正增长。”

据台湾《联合报》报道，两岸最高层级民间经贸领袖平台——两岸企业家峰会今天以视频连线方式在厦门市和台北市同步举行，刘结一在开幕式致词中表示，大陆是今年全球唯一经济正增长的主要经济体，成为世界经济增长的重要引擎，也对台湾经济起到强有力拉动作用，“可以想像，如果台湾对外贸易，如果没有大陆的发展，台湾经济今年将难以维持正增长。”

刘结一说，今年前11个月两岸贸易额年增13.8%，两岸进出口贸易额为2356.9亿美元；今年前10月，台湾对大陆和香港出口占比达到43.6%，是近10年最高。

刘结一还提到中共十九届五中全会通过的十四五规划和2035年远景目标的建议，称这是两岸同胞“共同的光辉前景、共同的历史意义”。

他强调，要坚持一个中国原则和九二共识，推动两岸关系和平发展、融合发展，加强两岸产业合作，打造两岸共同市场，壮大中华民族经济，完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇制度，和政策支持台商来参与一带一路建设和国家经济协调发展战略，支持符合条件的台资企业在大陆上市，支持福建探索海峡两岸融合发展新路。

提到大陆上个月加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）时，刘结一说，近水楼台先得月，协定也是台胞台企、台商力度大、布局未来的重大利好。

刘结一期望，当前形势下，台资企业和广大台胞克服障碍，排除干扰，把握两岸关系发展大局，坚持走两岸关系和平发展，融合发展的正确道路，一道共担民族复兴责任使命，共享国家发展经验荣耀，希望本次峰会深入交流，凝聚共识，推进合作，达成更多成果。