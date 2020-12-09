河北女婴两度坠楼狠父坚持“自然恢复”被喷

中国河北石家庄一名四个月大的女婴两度坠楼，父亲却不屑一顾，不让女儿留院治疗，坚称带回家“养养就好了”，却又不给女婴穿衣服，声称“活着就是受苦”，其言行引发舆论关注及网民唾骂。

微博账号“沸点视频”前天（7日）报道，坠楼事件发生于11月30日，起点位置是五楼窗户，女婴落在一个两米多高的金属防护网上，随后被一名快递员救起并送院治疗。

经诊断，女婴脑部有出血，肺部、肾部等多处受伤。但在短暂住院数天后，暂无生命危险的女婴被父亲于12月6日接回家中静养。

经医院诊断，女婴脑部有出血，肺部、肾部等多处受伤。（互联网）

父亲说，虽然可怜，但作为一个人要惜福，“这么多人陪着她，她不值（继续住院），我签字拒绝接受治疗，人活着本身就是来受苦的。”

父亲还说：“养养就好了，孩子本身就在生长发育，最好补（身体）的方法，一个是奶粉，一个就是睡眠。”

自称学过中医的女婴父亲给女婴吃壮骨颗粒和薏米粉，“医院的细菌太集中，家里好多了，我说了算，而且她熟悉这个环境，往那一躺就睡着了，最好的医生其实是自己，小孩子的元气足，哪哪伤着了，哪哪补得特别快，她自己会生长发育。”

有公益机构探访女婴，志愿者发现受伤女婴没穿衣服，家中非常脏乱，床已发霉了。他们试图给孩子穿衣却被其父父亲阻止，理由是不穿更舒服，要“吸收天地精华”。

女婴父亲不给女婴穿衣服，称这样可以吸收天地精华。（互联网）

志愿者建议务必要送孩子去医院，如有经济困难可帮忙，同样遭到拒绝。追问孩子父亲后续打算怎么照顾女婴，他声称懂得推拿按摩和一些护理治疗，孩子也会“自然恢复”。

女婴父亲拒绝让孩子继续住院，声称女儿可以“自然恢复”。（互联网）

按照父亲的说法，他每天给女婴喂三到四次奶粉，每次150毫升。但志愿者却看到女婴一直在吐奶，可能是一次性喂过多奶粉所致。

志愿者还看到女婴坠落的窗户已加装护栏，父亲说是人家建议给装的，并透露孩子母亲已被送去医院。

志愿者前往女婴家探望，发现女婴的床已发霉。（互联网）

有报道称，女婴母亲疑似患精神病，女婴可能是被她从楼上抛出的。周围邻居透露，女婴在刚出生没几天的时候就曾坠楼一次。

岂料父亲回应称：“女婴第一次坠楼时啥事也没有。”他说，不清楚第一次坠楼的原因，但事发后都是自己一人照看。被问及第二次坠楼会发生，是否因为他不在家，他回应：“巧合！”

公益机构在官微上还透露，“邻居爆料，孩子之前还有个哥哥，应该是前两年的事，六个月时非正常死亡，孩子妈妈的疯癫这几年越来越严重，严重危害公共安全，和他人财产生命安全。”

另据正观新闻报道，石家庄民政局救助站告诉记者，他们已安排社工每天上门探望。关于女婴的就医问题则还需要沟通，“因为灵灵（女婴化名）的监护人，即孩子父亲精神各方面正常，救助站无权强制送灵灵到医院。”

北京京师律师事务所许浩律师分析称，如果孩子父亲有能力带孩子送医救治而拒绝履行义务，一旦出现比较严重的情况，如孩子重伤或死亡，则需要承担法律责任。有可能构成刑事犯罪，根据具体情况分为不作为故意杀人罪或遗弃罪。

这种情况下，警方是可以采取强制措施将孩子送往医院。

北京两高律师事务所副主任张荆律师也认为，哪个部门遇到问题都有强制报警的义务。

但正观新闻向当地派出所说明了相关文件和律师的意见后，他们仍然拒绝出警，称只能配合政府部门，不能强制要求孩子父亲配合工作。

昨天，当地民政局工作人员透露，正在对女婴实行临时救助，孩子已再次送往医院治疗。负责治疗孩子的主治医生说，女婴已住进重症监护室，但不方便透露更多消息。

中国网民一面倒指责女婴父亲，有网民直言：“这种情形必须取消监护权。”“这个男人的比他妻子的精神更有问题，这个女孩可伶。”甚至有网民称：“这家是不是信了邪教了，需要当地警方调查了，这样虐待婴儿，必须让这家庭付出代价。”

也有网民揣测女婴父亲精于算计：“他精明的很，一点都不傻，心里早就算过账了，不到一岁的孩子，死了也就死了，大不了以后再生。”“救人是要花钱的，你看他像是花得起这钱的主吗？”