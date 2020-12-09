蛋壳公寓CEO被限制高消费

中国第二大长租公寓平台蛋壳公寓所属公司及其法定代表人昨天（8日）被发限制消费令。

据澎湃新闻报道，从中国执行信息公开网获悉，继今年11月蛋壳公寓所属公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司（以下简称“紫梧桐公司”）新增四条执行标的合计超1400万的被执行人信息后，上海市闵行区人民法院昨天向紫梧桐公司发布了一则限制消费令。

限制消费令显示，法院于今年11月4日立案执行申请人上海欣晴办公家具制造有限公司申请执行紫梧桐（北京）资产管理有限公司买卖合同纠纷一案，因紫梧桐公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对紫梧桐公司采取限制消费措施，限制紫梧桐公司及其法定代表人高靖不得实施法律规定的高消费及非生活和工作必需的消费行为。

法院已公开的信息显示，该则限制消费令关联的执行案件标的为519万余元（人民币，下同，约106万新元），被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，履行情况为“全部未履行”。

工商资料显示，蛋壳公寓是紫梧桐（北京）资产管理有限公司旗下产品，高靖是蛋壳公寓CEO。紫梧桐（北京）资产管理有限公司成立于2015年，注册资本为1000万，法定代表人为高靖。高靖持股57%，也是紫梧桐公司大股东、实际控制人及最终受益人，另一名股东及最终受益人为蛋壳公寓COO崔岩，持股43%。

另据报道，此前蛋壳公寓资金链断裂固然跟疫情期间退租激增有关，但导火索是今年6月高靖因六年前倒卖流量被带走调查，直接导致蛋壳无法通过金融机构的风控评审，以至于高靖主导的股权融资全面停滞。

此外，银行也没有再继续放贷给蛋壳公寓。同时，来自于地方国资的6亿元救命钱也被冻结。