IMF原副总裁：中国明年GDP增幅或达12-13%

IMF原副总裁、清华大学国家金融研究院院长朱民预计，受疫情影响，对全球经济而言明年是一个艰辛的复苏年；而中国在今年一季度GDP大跌后二季度反弹并逐步回升后，预计明年GDP增幅可能达12%—13%左右。

据路透社报道，朱民今天在北京举行的新浪财经2020年会暨第13届金麒麟论坛上表示，中国一季度GDP大跌6.8%，第二季度就开始反弹，以后开始逐渐回升，到明年年底的时候基本上总的GDP的水平，若与2020年1月1号为基准，大概还可以升个12%、13%左右。

中国本周公布11月贸易数据，因率先修复的供应面，叠加传统的海外节日需求高峰，推升11月出口攀至近三年高位，贸易顺差扩至纪录新高。分析人士称，尽管出口的夸张增速未必能再现，但得益于中国经济最早从疫情中复苏，外贸增长动能有望持续到明年上半年。

朱民也指出，发达国家第二季度大跌，然后是缓缓地上升。所以，到2021年底的第四季度的时候，它们的GDP的水平还达不到2019年年底的水平。也就是说对于发达国家来说两年零增长，这个对全球经济的影响还是很大的。

“从现在的情况看，从各个增长的情况，疫情的发展来看，国际货币基金组织的预测还是乐观的，可能达不到5.2%的水平，特别是因为疫情的第二波起来，特别是在美国疫情还是很严重的，但是明年会是一个艰辛的复苏年，”朱民说。