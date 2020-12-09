韩教授抗议“韩国泡菜源于中国”表述 百度百科修改

韩国一名教授向百度百科发邮件，抗议“泡菜”词条中“韩国泡菜源于中国”的表述，随后，百度百科词条中“韩国泡菜源于中国”的描述被删除。

韩联社昨天，韩国诚信女子大学教授徐坰德当天表示，他已向百度百科发邮件，就“泡菜”词条中“韩国泡菜源于中国”一表述表示抗议，并随信附上韩国泡菜的历史和文化等资料。

徐坰德在邮件中指出，百度百科“泡菜”词条中在介绍韩国泡菜时称“韩国泡菜起源于中国”，这是明显的错误。他随信附上韩国泡菜的历史和文化等资料，要求百度方面纠正错误的信息。

另据观察者网报道，查询百度百科发现，“泡菜”词条中“韩国泡菜”一栏已经做了修改，删去了原有的“制作泡菜已有3000多年的历史，韩国泡菜源于中国”描述，并在“韩国泡菜”中加入一段“起源争议”文字，内容为：“2013年10月26日，有媒体报道显示：记者查阅资料了解到，韩国泡菜，有着深厚的中国儒家文化痕迹。在中国的《诗经》里，出现了‘菹’字，它在中国的字典里被解释为酸菜，正是这种腌制的酸菜传入了韩国。韩国的泡菜经历了几个重要阶段，三国时代由中国传入。2020年12月8日，有媒体报道称：韩国教授抗议韩国泡菜源于中国说，抗议‘韩国泡菜源于中国’的表述。”

百科百科历史版本显示，“泡菜”词条今日修改过三次，“起源争议”这段文字是第三次修改单独添加的内容。

