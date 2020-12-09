重庆矿难原因公布 全市煤矿停工停产

重庆市在两个多月内接连发生两起煤矿重大事故，官方今天公布事故原因，全市所有煤矿从12月5日起已也停工停产。

据中国央视新闻报道，重庆市今天（9日）召开全市安全生产和社会稳定工作电视电话会议，要求深刻吸取近期煤矿重大安全事故教训，抓好安全生产和社会稳定工作，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。

重庆綦江松藻煤矿9月27日发生重大安全事故，造成16人死亡，42人中毒受伤。重庆市今天公布，松藻煤矿事故是由于井下运输皮带长期带病运行，煤矿企业重生产轻安全，发现安全隐患后不及时整改导致的一起生产安全责任事故。

另外，永川吊水洞煤矿12月4日发生重大安全事故，造成23人死亡，重庆市官方表示，吊水洞煤矿是停产关闭的煤矿，初步分析是企业自行拆除井下设备时违规动火作业引发火灾，发生一氧化碳超限事故。

会议要求，接下来要深入开展煤矿领域隐患排查整治，严格执行停产关闭整顿矿井的管控措施。从12月5日起，全市所有煤矿已停工停产，对纳入关闭退出的煤矿一律不准下井作业，同时持续加强煤矿安全监管，严格落实“一矿一方案”、“一矿一责任人”、“一矿一督导组”。

接连发生两起煤矿重大事故后，国务院安委办于本月6日约谈了重庆市人民政府。

约谈指出，事故暴露出一些煤矿企业安全发展理念树得不牢，主体责任不落实，风险排查不全面、研判不科学、防控不精准，隐患排查治理不到位，安全基层薄弱，监管监察质量不高等问题。