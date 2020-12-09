加拿大大使探访在华被拘公民 指两人精神状态良好

加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）指两名在中国被捕的加拿大公民精神及身体状况良好。

这两人分别是前外交官康明凯和商人斯帕弗。他们在2018年12月被中国当局逮捕，两人分别被指涉嫌违反为境外刺探国家秘密、情报罪及涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪。

据路透社报道，鲍达民在10月曾与康明凯和斯帕弗进行视频会面，过后在11月也分别与两人线下见面。

鲍达民昨天（8日）在加拿大国会的一场有关加中关系的特别委员会上发言时说，考虑到他们所经历的一切，康明凯和斯帕弗“非常非常坚强，真的很了不起”“令人难以置信”，自己也被两人的心态和坚强“深深启发”。

北京强调，逮捕康明凯和斯帕弗与华为CFO孟晚舟2018年12月1日被加拿大当局逮捕没有关系，但加拿大当局却认为这是北京的报复。

2019年1月，就在孟晚舟被捕事件后不久，中国一家法院以走私毒品罪改判加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。他此前被辽宁大连市中级法院判处有期徒刑15年。2019年4月以及2020年8月，中国的法院还分别对加拿大籍华人被告范威和加拿大籍华人被告徐伟洪判处死刑。不过，中方也一直宣称这些案件都与孟晚舟案没有关系。