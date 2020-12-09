日本基金加紧购买中国债券 同时避开其他新兴市场债券

在冠病疫情导致政府财政状况恶化、利率下降之际，日本基金加紧购买中国债券，同时避开了其他大多数新兴市场的债务。

根据日本财务省的最新数据，对收益率敏感的日本基金10月份净买入了价值856亿日元（8.226亿美元）的中国债券，今年累计净买入5057亿日元。他们是菲律宾、印尼、印度、南非和墨西哥债券的净卖家。

彭博社引述Monex Inc.驻东京债券交易员Tsutomu Soma，指“由于收益率变得过低，除了正在从新冠危机中迅速复苏的中国以外，投资者对于购买新兴市场债券的兴趣比过去几年明显减弱，许多新兴国家当前的收益率水平与所涉风险不符。”

随着世界各地央行纷纷降息，渴求收益但较为保守的日本债券基金今年的选择越来越少，一些基金选择撤回相对安全的国内债务。不过，中国经济复苏步伐加快以及与发达市场的收益率差不断扩大是一个有吸引力的选择。

随着经济快速复苏迹象显现，中国基准10年期国债收益率已从4月份低点上涨约80个基点，至3.23%。花旗集团预测，中国在放松政策方面的相对克制，其债券被纳入全球债券指数，以及其债券的收益率溢价，可能会在未来三年给中国债市带来每年1000亿美元的资金流入。

“中国主权债券可能是日本债券投资者的一个重要投资选择，”第一生命经济研究所的经济学家西滨彻说。“投资者将不愿投资其他财政状况非常脆弱和不可持续的新兴国家。”