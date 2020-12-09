中国央行专家吁降低商业银行绿色信贷风险权重

中国央行金融研究所所长周诚君周三呼吁，对商业银行发放的绿色信贷在风险权重上给予一定的优惠，如降低50%；如果能把商业银行表内购买的绿色债券等产品时计提的资本金也给予相应的优惠，则会发挥更大的激励作用。

据路透社报道，他在新浪财经2020年会暨第13届金麒麟论坛上并指出，上述措施是可行的，一个原因是商业银行绿色信贷资产质量较高；截至去年底，其不良率仅0.73%，较商业银行企业贷款不良率低1.54个百分点，较商业银行所有信贷不良率低1.13个百分点。

他指出，截至今年三季度末，商业银行共发放11.55万亿元人民币（2.36万新元）绿色信贷，若能够将其风险权重降到50%，意味着可以释放6,000多亿元资本金。

周诚君称：“这6,000多亿的资本金又可以有放大效应，如果全部用于绿色信贷资产的投放，理论上绿色信贷可以拓展一倍，达到23万亿左右，应该说还是相当可观的。”

在可行性方面，除绿色信贷资产质量较高外，他认为，中国对绿色信贷及绿色债券标准清晰、统计数据完整也是重要优势，这意味着中国可以基于这些数据进行较好的核算。

“可以考虑在设立的六个国家绿色金改试验区进行小范围的试验，还可以把业务范围进一步缩小，针对某些特定领域、指向性很清晰的绿色信贷及其他绿色资产，在风险权重上给予优惠，试一试是否会更好地激励商业银行从事更多的绿色投放。”