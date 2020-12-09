中国银保监官员痛批信托业阳奉阴违

中国信托公司今年以来爆雷不断，中国银保监会副主席黄洪昨天在一场公开讲话中痛批信托公司热衷于投机并发展形成浓厚的江湖草莽气息，各种跨越监管红线、阳奉阴违的现象频繁发生；大量存在损害委托人和受益人利益的行为。

据路透社报道，银保监会网站刊登了黄洪昨天在中国信托业年会上的讲话，他强调，信托公司要树立赚“辛苦钱”的理念，杜绝与监管博弈的心态，今后严监管、强监管态势将进一步巩固，监管问责也将更加严格。

黄洪指出，信托公司虽表面认可受托人的定位，但实际执行中往往发生偏离。如将委托人的信任建立在明示或暗示的刚性兑付，而非自己的忠实品格和专业水准上，将信托业务从直接融资做成了间接融资，从“代人理财”做成了“自己理财”，从表外业务做成了表内业务。

再如，资金信托业务作为目前信托公司的主流业务，主要从融资端发起，信托公司在开展该类业务时主要围绕融资人的需求创设信托产品，对融资人利益的关注多于对委托人和受益人利益的关注，这实际上违背了以受益人为核心的信托规律，展业逻辑存在错位。

同时，信托公司在当前资金信托业务模式下获取的主要是利差收入，违背了信托公司以管理费为主要收入来源的准则，盈利逻辑也存在错位。

他也提出，信托公司在守正文化方面存在三个问题，一是不够坦荡，热衷投机，利用信托制度的灵活性到处找缝隙、钻空子；二是不够规矩，从投机主义发展而来形成了行业浓厚的江湖草莽气息，各种跨越监管红线、阳奉阴违的现象频繁发生；三是不够担当，“在服务实体经济和满足人民美好生活需要方面口号多于行动，扰乱宏观调控却得心应手”。

黄洪称，信托业应养成遵规守纪的习惯，要配合监管、拥抱监管，严格执行监管规定，杜绝与监管博弈的心态，不通过变通或绕开监管规定开展信托业务，更不能以此寻求相对于其他信托公司的不正当竞争优势。

他还说，“今后严监管、强监管态势将进一步巩固，监管问责也将更加严格，...这一点，信托公司和各银保监局都要坚信不移。”