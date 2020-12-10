华裔律师或获提名任美国贸易代表

消息人士透露，美国总统当选人拜登将提名华裔律师戴琦（Katherine Tai）担任美国贸易代表。

综合路透社、政治新闻网站Politico、《纽约时报》等报道，今年45岁的戴琦是美国众议院筹款委员会的首席贸易律师。一旦确定获得提名且得到参议院的批准，她将接替莱特希泽，成为首位华裔贸易代表，届时将负责执行美国的贸易规则，并与中国和其他国家展开谈判，商议新贸易条款。

会说华语的戴琦拥有美国耶鲁和哈佛大学文凭，并曾在中国广州的大学教导英文长达两年，双亲来自台湾。

戴琦2011年至2014年在美国贸易代表办公室领导中国贸易执法工作，期间在世界贸易组织处理美国指控中国触犯贸易规则的案件中担任主要诉方律师。

美国《华尔街日报》提到，戴琦是一名经验丰富的贸易律师，具备中国课题相关专业知识，以及成熟的外交技巧。

戴琦曾认为，外界需要以强有力和战略性的方式应对中国。戴琦曾在今年8月呼吁美国对华采取异于现任贸易代表莱特希泽发起的贸易战做法，她认为美国需要比关税措施更好的进攻性做法，并指关税措施在很大程度上属于防御性措施。

《华尔街日报》认为，戴琦一旦确定获得提名，这意味着拜登有意迅速处理悬而未决的贸易问题，并与盟友紧密合作，以应对来自中国日益激烈的经济竞争。

美国媒体也提到，中国被视为是美国在贸易领域的最大竞争对手。支持者认为，戴琦在应对来自中国的经济挑战方面处于独特位置。