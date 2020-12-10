李山任香港紫荆党主席 曾是朱镕基学生

香港今年5月新成立的政党紫荆党称目标吸纳25万名党员，及将参选立法会等，引起政界关注。全国政协委员、丝路金融有限公司首席执行官李山披露，自己担任党主席一职。

综合《星岛日报》与香港01报道，李山毕业于清华大学经济管理学院，是曾任学院院长的中国国务院前总理朱镕基门生，麻省理工学院经济学博士，曾在高盛任职，后来应邀担任中银国际CEO。

李山表示，取名紫荆党，除了因为香港市花是紫莉花，而且该党发起人不少是清华校友，清华校花也是紫荆花。紫荆党《建党宣言》借用了清华校歌的一句“无问西东”，提出“共建香港，无问西东”。

据紫荆党章程，该党成员还包括中播控股主席黄秋智及卓悦控股主席陈健文。该党以支持“一国两制”，改善中央及特区关系为创党宗旨，并提到会派员参加香港选举。

李山表示，“紫荆党是一个新成立的香港政党，吸纳各阶层人士，无分本土海归，无分社会背景，无问西东，通过影响政治、经济、社会和文化的途径，参与对香港的治理，为香港市民服务，为特区政府培养和输送人才，提供治港良方，支持政府执政。”

紫荆党的注册地址为铜锣湾时代广场二期的一个办公室，该址为一所名为“达盟香港有限公司”的企业服务公司，根据公司网站介绍，主要为不同公司提供会计和税务合规、企业秘书、人力资源、注册代理人等服务，即秘书公司。

翻查资料，达盟香港为内地企业爱用的外聘企业秘书公司，达盟及负责人棒国辉的名字在多间内地企业的通告中均有出现，包括中广核电力、中国银河、国电科环、华电福新等，亦曾担任汇源果汁的公司秘书。

紫荆党成立的消息一出，不少声音揣测该党与中联办有关系，猜测是否出北京催生。

不过，有政界人中表示，紫荆党料仅是建制商人在这段时局混沌期的自发行动，与北京毫无瓜葛，最明显的迹象是有关消息爆光后，两份亲北京的报章《大公报》、《文汇报》都只字不提，已反映了有关方面的态度。该人士举例指，早前有商人高调地开记者会为“明日大屿”倡议极具创意方案，全港市民一人一股集资1.1亿，当时也有人以为是有关方面为港府“造势”，实际却是商人推销自己的手段。

另有建制中人认为，紫荆党似乎想争取曝光居多，指民建联成员只有4万多人，质疑紫荆党目标25万党员如何做到。该人笑言，突然爆出一个紫荆党，唯一作用可能是“鞭策”一下建制派，要提高竞争力，但要取代现时的建制派，似乎不太可能。