美国使馆鼓励中国民众在国际人权日“大胆说站出来”

美国驻中国大使馆鼓励中国民众今天（10日）即国际人权日“大胆说，站出来”，讨论表达自由的重要性，中国网民则翻出美国负面人权纪录“回敬”。

美国大使馆昨天在微博上宣布，美国国务院会在新加坡时间今晚通过面簿举办线上讨论会，受邀专家届时会讨论世界各地表达自由方面存在的挑战，并就公民参与在政府和机构问责中发挥的作用分享自己的观点。

大使馆也使用去年香港社会冲突中示威者的照片，配合帖文提到，受邀专家会回答直播观众的问题，欢迎中国民众参与讨论。

这则帖文随后引发中国网民的批评声浪，不少网民针对美国黑人的负面人权纪录，写道“黑人的人权呢”“在美国黑人没有这个权利吧”“I can't breathe! ”“BLM”（Black Lives Matter的英文缩写）。

美国警察今年5月暴力执法，导致黑人弗洛伊德死亡，引发全美多地民众上街示威。弗洛伊德被警方制伏时，曾申诉他无法呼吸，示威民众随后就以“I can't breathe! ”（我无法呼吸！）以及“Black Lives Matter”（黑人的生命值得重视）作为示威口号。

另有网民质问为何美国总统特朗普“在推上发东西，推特会给他屏蔽？这就是你们所谓的自由嘛”，讽刺美国并未尊重表达自由。

一些网民也提到澳大利亚军人杀害手无寸铁的阿富汗平民的事件，在留言板上写道“支持阿富汗人民去澳大利亚抗议”“我亲爱的美国爸爸，请你为受澳大利亚迫害的阿富汗孩子发声！”

赵立坚上个月底在推特转发了中国画家“乌合麒麟”的讽刺漫画，显示一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙，引发中澳之间的口水战，进一步加剧两国之间的紧张关系。