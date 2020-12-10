胡锡进与澳洲驻华大使对谈 指澳要从行动上改变对华态度

《环球时报》总编辑胡锡进告诉澳大利亚驻华大使傅关汉，若中澳关系要回暖，澳大利亚需要真正改变对中国的态度，在行动上做出调整，否则“澳大利亚还将继续为它不合情理的对华政策付出代价”。

胡锡进在微博上透露，自己昨天（9日）受邀与傅关汉午餐。两人主要谈论了中澳关系的发展。

胡锡进指出，大多数中国人一直搞不明白，澳大利亚与中国“远无冤近无仇”，但却是目前除美国之外对中国最不友好的国家。尤其是澳带头将华为排除在5G网络建设之外，带头通过针对中国的“反外国干涉法”，在南中国海问题上它作为域外国家跳得比域内国家还高等等。

傅关汉解释，澳大利亚在做维护本国利益必要的事情，它对华为的政策与日本是一样的，不认为澳大利亚倒向了美国。

他强调，澳大利亚针对很多与中国有关问题的表态与美国是有区别的，重申澳大利亚希望改善同中国的关系。

但傅关汉也说，澳大利亚是美国的盟友，这一点“不可改变”。

胡锡进则回应，指日韩都是美国的盟友，欧洲很多国家也是。日韩离中国很近，有很多现实摩擦，中澳之间则离得那么远，没有领土摩擦那种难以解开的结。澳大利亚同中国的关系应该比日本同中国的关系好才对，但现在，澳中关系比日中关系还差，跟韩中关系则完全没法比。

因此，他希望澳大利亚从这一视角进行反思，并指出很多西方国家都要面对所谓“中国崛起带来的挑战”，但澳大利亚的态度远高于西方国家防范中国的平均水平，这同样是不应该的。

傅关汉则不认为澳大利亚对中国的态度与欧洲国家有何不同。他还说，澳大利亚舆论、包括反对党也支持保持同中国的正常关系。

但胡锡进认为，澳大利亚的实际表现与口头表态不符。因此，胡锡进认为澳大利亚在行动上要做出调整，而不是一边帮着美国咬中国，一边在嘴上做“不选边站”的廉价表态。