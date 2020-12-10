中法两国元首通电话 呼吁加快完成中欧投资协定谈判

中国国家主席习近平12月9日晚同法国总统马克龙通电话。双方同意深化中欧合作，马克龙表态愿访华。

据新华社报道，习近平在通话中指出，当今世界不稳定性不确定性增加，呼唤更多大国担当。他强调，双方要把稳中法关系方向盘，加强交往，深化合作，就重大国际和地区问题保持密切沟通和协调，推动两国关系得到更大发展。

他表示，“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”是中法建交的初心。坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，是中法两国的重要共识。

习近平强调，中国对自己的道路、理论、制度、文化充满自信，也尊重各国人民自主选择的发展道路。不同社会制度国家可以相互尊重、和平共处、共同发展。

他指出，在新形势下，中欧合作的全球性和战略性更加凸显。无论国际风云如何变幻，中方都致力于坚定不移推动中欧关系健康稳定发展，希望欧方实施积极的对华政策。双方要一道努力，加快完成中欧投资协定谈判，举办好中欧环境与气候高层对话以及数字领域高层对话，推动中欧关系迈上新台阶。

马克龙表示，法中两国就抗击冠病疫情进行了良好合作，各领域交流合作全面推进。法方秉持独立自主的外交传统，高度重视发展同中国的关系，愿同中方继续努力，深化法中、欧中合作。希望欧中投资协定谈判尽早取得成果。

马克龙指出，法方赞赏中方为达成气候变化巴黎协定所作重要贡献，以及在疫苗、减缓债方面发挥的重要作用，特别是为发展中国家提供的支持，希望同中方继续就气候变化、公共卫生、对非合作等重大全球和地区问题加强协调合作。他也希望适时再次访华。

两国元首就下阶段双多边合作进行了讨论，达成多项重要共识，并责成各自相关部门加紧落实，并就伊朗核、南极海洋保护等问题交换了意见。