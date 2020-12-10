曾发表《民主是个好东西》俞可平卸任北大院长

曾发表《民主是个好东西》一文引起轰动的俞可平，据报已经卸任北京大学政府管理学院院长一职。

据澎湃新闻报道，北京大学政府管理学院网站“学院领导”栏目信息显示，北京大学政府管理学院院长俞可平已卸任，改由常务副院长燕继荣接任。

公开资料显示，今年61岁的俞可平，是浙江诸暨人，曾担任中共中央编译局副局长、比较政治与经济研究中心主任等职。2015年，他担任新组建的北京大学政治学研究中心主任、讲席教授，并同时出任北京大学政府管理学院院长。

网媒“香港01”指出，俞可平被视为时任中共总书记、国家主席胡锦涛的“智囊”。他在胡锦涛主政期间，曾多次发表有关民主政治等言论，特別是在2006年发表《民主是个好东西》一文，引起轰动。

2016年，俞可平的书作《偏爱学问》在中国出版。书中收录他此前发表的关于民主政治的系列文章，当中也包括《民主是个好东西》。

俞可平在书中表示，一种良好的政治制度，可以使政府享有足够的权威，同时公民也享有充分的自由；要充分吸取人类政治文明的一切优秀成果，包括民主政治方面的优秀成果等。

今年4月28日，俞可平还曾发表《新冠肺炎危机对国家治理的影响》一文。

俞可平在文章里指出，从不到半年的冠病疫情客观后果看，“国家治理体系”面临重大改革、国家公共权力将在一定程度内得以重构、国家治理评价标准需要进行调整、地方治理和社会治理将变得更加重要。