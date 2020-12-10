中印边境地区的解放军装备单兵外骨骼

位于中印边境、西藏阿里地区的解放军日前装备上了新的单兵外骨骼，帮助士兵运送物资。

据央视军事新闻报道，外骨骼可让士兵背起一个成年人体重的物资，还能有效避免腰部和腿部损伤。使用外骨骼的战士称，在背上20公斤左右物资情况下，重量全部在外骨骼上，不会下到人身上。

西藏阿里地区防务由新疆军区负责，属于与印度存在边境争议地区。

从央视军事公布的视频来看，此次阿里边防官兵装备的单兵外骨骼与今年8月在解放军陆军组织的军、旅、营三级卫勤集训上展示的由重庆牛迪科技套装备类似。

牛迪科技的资料显示，他们研制的普力外骨骼为纯机械式助力，系统总重小于五公斤，穿戴后人体最大承重可达70公斤，行走时肩部减重30%，站立时肩部减重50%，快速穿戴时间小于两分钟，快速解脱小于30秒。

该外骨骼由上肢机构和下肢机构两部分组成。在人体背负重物时，上肢机构将重物压力分布在肩、背、腰等部位，同时将部分压力传递至下肢机构。下肢机构与人体关节运动高度匹配，将上肢机构的压力传递至腿部和地面，并对膝关节具有10NM强度的助力，还能吸收运动时的部分冲击动能，起到保护膝关节的作用。

普力负重外骨骼的机构设计高度匹配人体关节运动。用户在穿戴该外骨骼后，对人体运动没有干涉，同时能适应室内、户外、高原、涉水等各种复杂环境。