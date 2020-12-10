蓬佩奥再现强硬立场指中国是“残酷暴徒”

美国国务卿蓬佩奥再次展现对华强硬立场，昨天（9日）指中国当局是“残酷暴徒”（jackbooted thugs），并炮轰麻省理工学院拒绝让他就北京构成的国家安威胁发表讲话。

据香港《南华早报》报道，蓬佩奥当天在佐治亚理工学院举办的一场讨论会上提到，许多在美进行研究的中国学生“正回家受苦”。

蓬佩奥说：“来自某个国家的富布赖特（Fulbright）交流项目学生不应该回到自己的国家后，遭受残酷暴徒的伤害，这些暴徒现在要从这些学生得到他们获取的信息，然后将他们送回美国，目的只是要他们获得多一点的信息，而且这些信息将交给向中国（国家安全部）或人民解放军。”

蓬佩奥也指麻省理工学院对于他发表这样的谈话“不感兴趣”，并称学院校长雷夫（L. Rafael Reif）暗示“我的论点可能会侮辱他们的华裔学生和教授”。

不过，麻省理工学院的媒体关系主管艾伦（Kimberly Allen）回应时说，当美国国务院8月与麻省理工学院联系时，学院刚在秋季欢迎高年级和研究生回到校园，而学院当时采取严格的人流管控措施，蓬佩奥到访将可能吸引大批民众围观，因此对于安排蓬佩奥到访感到担忧，并且会向学生传达学院并未认真遵守自身规则的信息。

蓬佩奥呼吁美国更严格地评估赴美中国学生，并指责位于佐治亚州的卫斯理安学院（Wesleyan College）、哥伦比亚大学和华盛顿大学以威胁美国国家安全的方式，与中国展开合作。

蓬佩奥认为，中国执政当局不仅是针对中国国民，也想影响美国学生、教授和行政人员。他说：“他们知道，左倾大学校园充斥着反美主义，容易成为传达反美信息的目标。”

蓬佩奥也谈及中国科技巨头华为课题，强调“以规则为基础”的西方世界必须在第五代移动通信技术（5G）上取得胜利。