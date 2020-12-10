日本政府或立法审查中韩企业在自卫队基地周围买地动机

近年，日本自卫队基地等“敏感设施”周围的土地，屡屡被中国、韩国公司买走，有官员犯起“疑心病”称这“不是巧合”，日本政府已经开始重视这一现象，计划提出法案来把紧“门关”。

据《南华早报》12月9日报道，过去近10年，至少有80块军事“敏感设施”周围的土地，被中国、韩国的公司买走，并且这种交易越来越频繁。

一位不具名的内阁官员对该报记者称，“我们首先在七年前发现了这样的交易，但是情况在近年变得更加严重，我们计划在年内出台一个具体的政策。”

“其中一个提案是，全面审查外资购买有关土地的动机，”该官员补充道，“这意味着目前，我们并不清楚买家购买那些土地的目的是什么，但我们不相信这是巧合。”

根据时事通讯社12月6日介绍，除了自卫队基地、机场，还有核电站、大坝、美军军事设施的周边地域，都有外资的身影。

尽管《南华早报》的报道用了“公司”、日媒的相关报道也称是“外资”在购地，但是受访官员仍“疑心病发作”，对南华的记者表示，“我们不能回应某些交易的背后是否有中国政府，追踪实际投资者、或找到他们与政府的关系，是很困难的，因为其外层可能包裹某些‘皮包公司’。”

早在2013年9月，长崎县对马市议会就报告，韩国人购买了邻接日本自卫队当地设施的土地；2014年6月，北海道千岁市议会报告，新千岁机场旁边苫小牧市内的森林，被中国资本买走。

据日本富士电视台11月10日报道，对于“外国资本获取土地”，日本政府召开了专家会议，研讨应对措施，会议主席为津田塾大学的森田朗教授。会议上，专家们建议，日本政府应把握中国等国企业的动向，对于自卫队基地、核电站周边、离岛的所有者和土地使用状态，实施统一管理。

日本政府计划于明年1月的通常国会上，提出一个相关的对策法案。日媒认为，法案包含的内容可能有：加强对土地购入者的国籍等信息的把握采集，有必要时，各省厅、自治体将情报提供给日本政府。

日本政府还在探讨建立购买相关土地时的事前义务申报制度（届出制），如果认为“隐患很大”，可能会出具买卖中止的劝告或命令，或者由国家（日本）代为买入。