美参议员称中国有5000年“欺骗史”被批

一名美国参议员上周在推特上称中国有“5000年的欺骗和偷窃历史”，引发华裔社群的不满，《中国日报》欧盟分社社长陈卫华更爆粗口骂回这名参议员。

来自田纳西州（Tennessee）的女参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在本月3日的推文上除了提到“欺骗偷窃史”之外，也说到“有些东西永远不会改变”。

这则推特随后引发布莱克本和陈卫华之间的口水战。陈卫华在推特上打上“泼妇”（bitch）回应布莱克本的推文，之后再次发文，说“这是我所看过的最具有种族歧视意识且最无知的参议员。一辈子的泼妇”，几个小时后又称布莱克本“低贱”（lowlife）。

This is the most racist and ignorant US Senator I have seen. A lifetime bitch. — Chen Weihua （陈卫华） (@chenweihua) December 3, 2020

This is the most racist and ignorant US Senator I have seen. A lifetime bitch. — Chen Weihua （陈卫华） (@chenweihua) December 3, 2020

Wonder why the US Congress would have approval rating as low as 9% (according to Gallup)? It is because people like lowlife Marsha Blackburn were there. — Chen Weihua （陈卫华） (@chenweihua) December 3, 2020

布莱克本之后反击，直指陈卫华是“妄想称霸全球的中国梦”（delusional China dream for global domination）的傀儡，并称中国是“屠宰群体的专家”（an expert at slaughtering populations）。

一群美国华裔民众昨天（9日）则在首都华盛顿示威，并计划明天在田纳西州首富纳什维尔（Nashville）举办规模更大的抗议活动。

据香港《南华早报》报道，华裔社群成员认为，他们过去一直经历的敌对和尖锐批评程度已经到无法忍受的地步。

美国华人联合会（UCA）主席蔡金亮（音译，Cai Jinliang）说，越来越多的华裔美国人看到自身处在危机状态。

蔡金亮说：“我们感到安全，永远是模范少数民族。他们在过去会说：“看看这些华人，他们的表现如此优异’。现在，由于这些复杂的双边关系，我们已成为目标。 突然之间，我们蒙受附带伤害。”