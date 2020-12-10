中国央视发文警告：警惕“美粉水军”回潮

中国官媒央视网昨天（12月9日）发表评论员文章，提醒网民要“擦亮眼睛，分清真假”，并称随着美国选举结果尘埃落定，“美分党”又在网络上活跃起来，部分公知、大V、媒体账号集体共熬政客“励志鸡汤”，目的是要营造“亲美”“崇美”舆论环境，降低美国未来对华“行动”的成本和阻力。

这篇题为《警惕“美粉水军”回潮》的网评文章称，特朗普执政时期，美国政府极尽能事对华围堵扼杀，撕下了多年来对华“接触遏制”的伪装，让中国和世人看清了其真实面目，也让那些长期“崇美”“跪美”的公知、大V们没了市场。

但近期随着美国选举结果逐渐尘埃落定，一些“美分党”又在网上活跃起来，部分公知、大V、媒体账号集体发力，共熬某些政客的“励志鸡汤”，各类“励志人生故事”广为流传，个别政客与儿子的亲情、与妻子的爱情、与朋友的友情人尽皆知。

评论认为，数量众多的媒体账号持续刊发相似内容“绝非偶然”，并指那些“样式文章”“风格一致、笔法相同、套路雷同”，旨在鼓吹个别美国政客的“励志人设”，打造其“慈父”“亲民”等形象，进而再度鼓吹美国“人人平等”的“美国梦”，讴歌美国的选举制度。

文章指出，这些“美分党”选择性“失明”，只见政客的“坚韧”，却不见背后的“天量”竞选资金；只讲奋斗即可获得成功的“美国梦”，却不说普通美国民众连做梦的资格都没有。真正目的是要在中国网络上营造“亲美”“崇美”的舆论环境，本质上是为美国利益服务，降低美国未来对华“行动”的成本和阻力。

文章就此提醒中国网民要擦亮眼睛，分清真假。文章也特别提到，“崇美”“跪美”者在今年的抗疫过程中先是”伺机而动“，对中国防疫举措“鸡蛋里挑骨头”，为美国政治化、污名化疫情推波助澜。待到美国疫情蔓延暴发，美国政府防疫不力，他们又以“自由”“人权”为幌子，美化美式价值，实则混淆视听、颠倒黑白，为美国防疫不力开脱，更是为自己“开拓”市场“打拼”。

文章指出，无论是美国大选，还是美式防疫，都让中国对美国制度和价值有了更清晰的认识。相比之下，中国在防疫中取得的成就充分彰显了“制度优势和价值理念”。

文章最后警告说，奉劝“崇美”“跪美”的公知、大V别再耍老把戏，否则只会在世人面前露馅丢丑。

上述网评文章在中国网络引发争论。一些持明显反美立场的网友表示“央视都开始表态了，公知嚣张的日子不多了？”，并直呼“必须占领舆论阵地！”。但也有部分网友认为，不能说谈到自由民主就是“崇美”，正面评价美国就是“跪美”，因为“自信的人，不会在意失败者的冷嘲热讽。自信的国家，不会动不动举起大棒教育批评自己的人民。”