港媒：胡文容将出任上海组织部部长

港媒透露，已卸下中共重庆市委常委、委员职务的胡文容，将出任上海市委常委、组织部部长。

据《新京报》旗下的“政事儿News”微信公号报道，重庆市委常委、委员胡文容已卸任，改由海南省委常委、组织部部长彭金辉接任。

值得留意的是，报道中提到胡文容“另有任用”，但并未披露他未来的任职方向。不过，多家港媒如“香港01”、《星岛日报》昨天引述消息说，胡文容将调往上海，担任市委常委、组织部部长。

资料显示，今年56岁的胡文容，是福建莆田人，曾长期任职山东。

他曾在山东矿业学院地质系工作，后长期任职山东省委组织部，2009年开始担任山东省委组织部副部长，2011年兼任省国资委党委副书记，明确为正厅级。2013年任山东省委组织部常务副部长。

2017年6月，胡文容出任山东省委常委、秘书长。三个月后，即2017年9月跨省履新，任重庆市委常委、组织部部长。他也是中共十九届中央候补委员。

至于刚履新重庆市委常委、委员的彭金辉，今年56岁，云南景东人。他自1988年起，就一直在云南高校工作，直到2018年1月调任海南省副省长。同年10月，他出任海南省委常委、组织部部长，至今次跨省履新。

彭金辉也是中共十九届中央候补委员，中国工程院院士。