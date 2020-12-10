穆迪对中国地方政府展望为负面

评级公司穆迪昨天发布报告称，中国经济从冠病疫情中复苏的进程属于渐进式且各省复苏力度不一，经济前景面临的风险依然倾向于下行，因此对2021年中国地方政府的展望为负面。

据路透社报道，穆迪发布《中国地方政府-2021年展望》表示，税基缩小以及对土地出让的较高依赖将继续挑战中国地方政府的财政状况；地方政府更加依赖直接借款和中央转移支付。

负面展望的驱动因素还包括，资金缺口（即地方政府支出需求和收入来源之间的差异）依然较大且不断扩大。并将加大地方政府持续依靠地方国企（尤其是城投公司）举债支持公共基建项目投资的压力，进而产生较高的或有负债风险。

此外，国企和金融业压力不断上升，这将检验地方政府调动各部门的资源的能力。

穆迪预计，中国经济增速在2020年大幅放缓至2.2%，2021年则将回升至7%。但地方政府一般公共预算收入增长将继续下降。

“即便在疫情爆发前，地方政府的一般公共预算收入增速已有所下降。若持续减税降费以应对疫情冲击，地方政府一般公共预算收入的回升将滞后于GDP的反弹。”穆迪称，2021年，各省份可能无法继续像2020年那样（以特别国债的形式和其他中央政府财政来源)）获得较高的转移支付。

穆迪预计，2020年，地方政府的预算债务负担将达到财政收入的97%左右，而2019年该比率为83%。

穆迪认为，实施最为严格的管控措施的省份，以及出口和民营企业部门敞口较高的省份，其2020年经济增速可能会出现更大幅度的下滑。然而，部分省份在全国地方政府中规模较大、经济多元化程度更高、因此抗压能力较高，复苏节奏可能更快。

穆迪报告称：“基础信用实力将拉动中期经济回升；而中国西部和东北省份，由于其财政和债务状况较弱，因而在恢复经济持续强劲增长方面面临更大挑战。”

