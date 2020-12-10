蔡英文：台湾不愿永久对立

台湾总统蔡英文说，中国大陆罔顾台湾2300万人民，百般阻挠台湾参与国际组织，并恶意散播假信息，煽动人民怀疑政府，挑战民主的弱点；台湾人民不愿永久对立，但坚决捍卫自由生活方式。

综合中央社、《自由时报》等报道，蔡英文今天应华盛顿智库哈德逊研究所邀请，在该所线上年终庆祝活动发表专题演说。

蔡英文首先说，历史总是不断重演，越来越清楚的是，世界又再度面临要自由或威权主义的重大抉择。香港这个曾经是亚洲最自由繁荣的城市，现在已陷入恐惧、焦虑和动荡；曾可自由航行，对国际海运至关重要的南中国海，现在已高度军事化；新疆等地日益加剧的宗教迫害，引起国际严正关切。

蔡英文接着指出，“我们也对台湾海峡对岸与日俱增的挑衅高度警戒”，解放军战机和船舰频繁穿越海峡中线，升高两岸擦枪走火和误判的风险。大陆罔顾台湾2300万人民，百般阻挠台湾参与卫生、飞航安全等国际组织，并恶意散播假信息，煽动人民怀疑政府，“挑战我们民主的弱点”。

她说：“这不是我们期待的两岸关系，我们寻求的是建设性的两岸对话，在不预设前提下，和平解决歧见。”

对此，蔡英文认为，双方有必要本于相互尊重、善意和理解，设法和平共存，这向来是她两岸政策的基础，这个立场最符合区域和平稳定的利益。她并说，台湾2300万人民不愿永久的对立，但坚决捍卫自由的生活方式。当务之急是巩固最宝贵的资产─民主制度。政府以负责任的方式，公开透明地处理假信息。

蔡英文表示，台湾已通过立法，因应大陆对台湾政治上的恶意影响，并和美国及其他国际伙伴共商媒体识读及课责治理等议题，以实际行动向区域传达民主进程的韧性。

蔡英文也说，台湾坚决走不同的路，因此，势须制止军事冒险主义，以在日益加剧的军事紧张局势之中捍卫自己。过去四年多来，她履行了增加国防预算的承诺，弥补过去多年困难的国防预算削减；估计台湾明年的一般国防支出将达到149亿美元，占国内生产总值的2.2%以上，相信这样的趋势会持续下去。

另一方面，蔡英文提到，台湾曾经有很长一段时间经济停滞，薪资冻涨，竞争力不断下滑，导致人才及资金外流，“经贸变得越来越依附于那些并非真心顾及我们利益者”。不过，她很欣慰情况现已改观。台湾因推动经济及法规改革，重返亚洲四小龙之首。尽管全球经济低迷，台湾的经济成长动能仍能持续。

她表示，台湾的尖端产业已成为全球供应链的关键，且迎来创新纪录的对台投资。“今天，台湾已较以往有更好的准备因应全球的挑战。”