紫光国际称无法兑付今到期的4.5亿美元债

在紫光集团首爆境内债券违约不到一个月后，紫光系境外美元债也宣告违约。紫光国际昨晚公告称，无法兑付今日到期4.5亿美元（下同，约6.02亿新元）债本息；紫光芯盛则表示，若上述美元债违约，将触发其发行的20亿美元的交叉违约。

据路透社报道，紫光国际指出，发行人和担保人正在研究各种防范来解决当前面临的流动性问题。紫光芯盛称，公司美元债自11月18日下午开始暂停交易，停牌仍将持续。

紫光国际发行的4.5亿美元债票息6.0%，由紫光集团旗下“TsinghuaInternational”提供担保。

此外，紫光芯盛发行的美元债有三只共计20亿美元，担保方亦为紫光集团，包括2021年1月31日到期的10.5亿美元债、2023年1月31日到期的7.5亿美元债和2028年1月31日到期的2亿美元债。

在紫光集团在首爆债券违约不到一个月后，评级公司中诚信国际再度调降紫光集团主体和债项信用等级，由BBB降至B，因其将于今天到期的50亿元人民币（约10亿新元）公司债付息以及4.5亿美元债均存在不确定性。

18紫光04发行总额50亿元，期限五年，票面利率5.20%，含第三年末投资人回售选择权，受托管理人中金公司。

紫光集团2017年发行的13亿元规模私募债券“17紫光PPN005”于11月16日实质性违约。